Ein heißer Herbst steht für die Klosterneuburg Indians an

Die Ausgangssituation der Klosterneuburger Flag-Footballer für den herbst ist zwar nicht leicht, aber doch zu schaffen. Auf dem sechsten Platz in der Tabelle gelegen, hätte man das Minimalziel des Einzugs in die Play-offs gerade geschafft. Ähnliche Ausrutscher wie vor der Sommerpause darf man sich aber keine mehr leisten, wenn man diesen Platz behaupten möchte.

Eigentlich wollen die Klosterneuburger aber näher an die Spitze heranrücken um sich eine bessere Ausgangslage für das Saisonfinale zu erspielen. Am kommenden Sonntag starten die Indians mit schweren Gegnern in den Herbst, denn mit den Studs und den Vipers stehen die beiden Tabellenführer an und auch die Veterans darf man nicht unterschätzen.

Veränderung gab es auf der Quarterback-Position: Luis Effenberger, zuletzt in der U17 im Einsatz, wird die Indians aufs Feld führen. Sein Ersatzmann ist Broncos-QB Malcolm Humbert.

Einen Vorteil haben die Indians im Vergleich zum Frühjahr: Die World Games sind vorbei und alle Spieler haben den Fokus jetzt wieder zu hundert Prozent beim Verein.