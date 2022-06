Herbe Niederlagen für die Klosterneuburg Indians

Werbung

Nachdem der erste Spieltag für die Flag Footballer der Klosterneuburger Indians mit drei Siegen äußerst erfreulich verlief, wollte das Team am zweiten Spieltag an diese Erfolge anknüpfen. Bereits vor dem ersten Anpfiff war allerdings klar, dass dies kein leichtes Unterfangen werden würde.

Mit den Vienna Vipers und den Styrian Studs standen die aktuell formstärksten Teams der Liga auf dem Spielplan. Dazu kamen noch die St. Valentin Veterans. Ein athletisches und motiviertes Team, dass zuletzt aus der zweiten Liga in die FLA aufstieg.

Knappe Besetzung und Verletzungspech

Ein zusätzlicher erschwerender Faktor für die Klosterneuburger, war die Knappheit an Offensivkräften, welche die Indians ins Feld führen konnten. Nur vier gelernte Offensivspieler bestritten die Reise nach Graz. Bereits in der ersten Halbzeit der ersten Partie reduzierte sich diese Zahl durch Verletzungspech auf drei Spieler. Dadurch mussten die Defensivspieler vermehrt einspringingen und doppelt spielen, um diesen Mangel zu kompensieren.

Dies gelang jedoch nur teilweise. Gerade die Offensive der Indians stützt sich eher auf einen systematischen Ansatz als auf spektakuläres Run-and-Gun-Spiel. Dafür ist auch eine gewisse Abstimmung erforderlich, welche mit mangelnden gemeinsamen Trainingsstunden nur schwer zu erreichen ist. Dementsprechend war das Playcalling der Klosterneuburger auf die Basics beschränkt.

Klare Niederlage zum Auftakt

So setzte es bereits im ersten Spiel gegen die Vienna Vipers eine deutliche Niederlage. Das 48:12 für die Wiener spricht eine deutliche Sprache. Die Indians konnten offensiv kaum überzeugen und konnten die Gegner in der Defensive nicht stoppen. Auch den sonst für die Klosterneuburger so typischen Sieges- und Kampfeswillen ließ die Mannschaft in diesem Spiel über weite Strecken vermissen.

Für die zweite Partie des Tages konnte man den Siegeswillen jedoch zumindest bedingt wiederfinden. Die Gegner waren die St. Valentin Veterans, welche seit ihrem Aufstieg aus Liga zwei eine starke Figur abgeben und derzeit auf dem dritten Tabellenrang logieren. Nach einem harten aber fairem Kampf konnten sich die Indians mit 19:14 durchsetzen.

Dabei hätten die Veterans fast noch das Spiel für sich entschieden. Mit auslaufender Uhr warf der Quaterback der Veterans noch einen letzten tiefen Pass in die Endzone der Indianer. Sein Receiver hatte bereits beide Hände am Ball, bevor dieser vom Klosterneuburger Defensive Back Daniel Kindl im letzten Moment noch freigeschlagen werden konnte.

Im abschließenden Spiel gegen die Styrian Studs setzte es dann aber wieder eine deutliche Niederlage. In der ersten Halbzeit spielten die Indians noch auf Augenhöhe mit, lagen zur Halbzeitpause aber dennoch mit zwei Touchdowns zurück.

Zu Beginn der zweiten Hälfte startete man mit Ballbesitz und hätte somit die Gelegenheit gehabt zu verkürzen und wieder in Schlagdistanz zu kommen. Jedoch gelang es dem Blitzer der Studs gleich im ersten Play der zweiten Hälfte Quarterback Simon Jasansky für einen Safety zu sacken. Den anschließenden Offensivdrive verwandelten die Studs mit einem Touchdown und zogen somit davon. Endstand 40:13.

Es war ein bitterer Spieltag für die Klosterneuburger. Gegen die Vipers und die Studs musste man zwar bereits in den letzten Jahren immer wieder Niederlagen hinnehmen, diese fielen aber nie so deutlich aus, wie an diesem Spieltag. Jetzt müssen die Klosterneuburger rasch die richtigen Lehren aus diesen Niederlagen ziehen, um wieder auf die Siegerstraße zu finden und im Rennen um die Plätze im Play-off nicht in Rückstand zu geraten.