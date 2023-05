Indians heuer im großen Umbruch

Die Dauerbrenner auf den Meistertitel aus Klosterneuburger werden in dieser Saison etwas kleinere Brötchen backen. Die Indians haben nämlich eine gewaltige Umstellung hinter sich. Vier Stammspieler der Defensive haben zuletzt den Verein gewechselt, weitere drei Spieler haben die Flag-Footballschuhe ganz an den Nagel gehängt.

Das zweite Indians- Team, in der Vorsaison siegreich in der FLA3 unterwegs, stellt jetzt den Kernkader der Kampfmannschaft und ist mit 21 Jahren Altersdurchschnitt das mit Abstand jüngste Team in der höchsten Spielklasse. Auch der Trainerstab hat sich verändert. Die Offensive wird von Michael Kipar und die Defensive von Mischa Sverak trainiert. Teammanagerin ist jetzt Daniela Effenberger. Auch wenn das junge Team bereits einige Erfahrung im Nachwuchsbereich und in der FLA 3 sammeln konnte, wird es brauchen, bis die Mannschaft sich an das hohe Niveau in der höchsten Spielklasse gewöhnt.

Lehrgeld und Lichtblicke

Das zeigte auch die erste Runde der Indians am jüngsten Wochenende. Da mussten die Klosterneuburger teilweise Lehrgeld zahlen, konnten aber auch ein Erfolgserlebnis verbuchen. Gleich im ersten Spiel des Tages, dem Duell gegen die Spielgemeinschaft Spartans/Vikings gelang ein 31:12. Dabei zeigten die Klosterneuburger sich besonders im tiefen Passspiel erfolgreich und setzten sich früh in der ersten Halbzeit ab. Nach der Pause kamen die Wiener zwar kurzfristig etwas heran, die Partie war aber bereits entschieden. Endstand: 31:12 für Klosterneuburg.

Mit den Honeybees stand im zweiten Spiel aber schon ein ganz anderes Kaliber auf dem Spielplan der Indians. Der Bienenschwarm verteidigte das aggressive Passspiel der Indians besser und es entwickelte sich eine spannende Partie. Mit der größeren Routine hatten die Honeybees dann am Ende hauchdünn die Nase vorne und es setzte eine 32:35-Niederlage.

Nach einer kurzen Verschnaufpause ging es gleich gegen die Saints weiter, eines der stärksten Teams der Liga. Die Indians kiefelten offensichtlich noch an der knappen Niederlage, kamen nicht so richtig in Schwung und mussten sich letztendlich klar mit 14:31 geschlagen geben. Dennoch zeigte das Team bereits am ersten Spieltag großes Potenzial.

Heuer keine Damenmannschaft

Bei den Damen sind die Indians in dieser Saison leider nicht mit einem eigenen Team am Start. Durch Ausfälle und Rücktritte wäre man nicht spielfähig gewesen. Das Ziel für diese Saison ist es, durch intensive Aufbauarbeit rasch wieder ein Damenteam zu formieren und zur alten Stärke zu führen.