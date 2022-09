Klosterneuburger Indians fixierten die Playoffs

Werbung

Vor dem letzten Spieltag im Grunddurchgang der Flag Liga Austria lag ordentlich Spannung in der Luft. Für die Indians ging es darum den Platz in den Playoffs zu fixieren und vielleicht sogar die Ausgangslage für das Saisonfinale zu verbessern.

Im ersten Spiel des Tages ging es für die Klosterneuburger gegen die Steelsharks Traun. Mit einer souveränen Leistung auf beiden Seiten des Balles dominierten die Indians die Partie und setzten sich mit 40:6 durch. Ein Sieg der Balsam auf die Seele der Klosterneuburger war, denn im Juni musste man sich gegen die Steelsharks und ihre ungewöhnliche Spielweise geschlagen geben.

Im zweiten Spiel des Tages stand dann das hochkarätige Duell mit der Spielgemeinschaft Spartans/Vikings auf dem Programm. Bei einem Sieg mit zwei Punkten Unterschied hätten die Indians sich noch den dritten Platz in der Tabelle geschnappt.

Nach der ersten Halbzeit (20:6) sah es nach einem Durchmarsch der Indians aus. In der zweiten Halbzeit waren die Gäste aber plötzlich überlegen und kamen noch auf 20:19 heran. Somit gehen die Indians auf dem vierten Platz in die Wildcard-Runde, wo man am 1. Oktober gegen die Steelsharks antritt und sich gute Chancen auf den Aufstieg ausrechnet.

Im Semifinale ginge es dann sehr wahrscheinlich gegen die Titelfavoriten der Vienna Vipers. Die Klosterneuburger haben aber durchaus Chancen. „Wir werden uns gut vorbereiten. Drei Wochen müssen wir jetzt noch ordentlich reinbeissen“, gibt Headcoach Wolfgang Vonasek die Marschroute vor.