Solider Auftakt der Klosterneuburger Indians

In Schwechat ging zuletzt der erste Spieltag der Flag Liga Austria über die Bühne. Mitten im Geschehen waren natürlich wieder Klosterneuburgs Flag-Footballer von den Indians.

Die Vienna Constables, die Honeybees und die DeLaSalle Saints konnten allesamt bezwungen werden, wodurch die Klosterneuburger nach dem ersten Spieltag bei einer perfekten Bilanz von 3:0 verweilen.

Hervorzuheben ist dabei sicherlich die Leistung der Klosterneuburger Offensive. Diese war nur mit fünf Spielern und somit ohne Wechselspieler am Start.

Im ersten Spiel gegen die Constables war das auch zu spüren, denn die Indians fanden noch nicht zu ihrem Rhythmus. 19 erzielte Punkte liegen unter ihrem üblichen Durchschnitt. Die Defensive hielt aber umso besser dagegen und so konnte das Spiel mit 19:7 gewonnen werden.

Danach fand die Offensvie immer mehr zu ihrem gewohnten Level und punktete am laufenden Band. Gegen die Honeybees konnten die Indians sich so mit 40:20 durchsetzen.

Gegen die Saints lief es ähnlich gut. Nur ein einziges Mal konnten die Saints anschreiben und die Indians setzten sich ungefährdet mit 34:7 durch.

Am 29.5 findet in Graz der nächste Spieltag statt. An diesem warten zwei potenziell richtungsweisende Begegnungen gegen die Styrian Studs und die Vienna Vipers, sowie ein Spiel gegen die Liganeulinge aus St. Valentin.