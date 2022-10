Versöhnliches Saison-Ende für die Indians

Werbung

Die Flag Liga Austria ging zuletzt in die entscheidende Phase. Die Indians stiegen nach einer eher durchwachsenen Saison bereits in der Wildcard-Runde ins Geschehen ein.

Dort mussten die Klosterneuburger gegen die Steelsharks aus Traun ran. Es entwickelte sich eine einseitige Partie. Die Steelsharks fanden kein Mittel, um die bärenstarke Defensive der Klosterneuburger zu überwinden und da die Indians ihrerseits offensiv gut in Schuss waren, konnten die Klosterneuburger dieses Spiel souverän mit 33:0 für sich entscheiden und ins Semifinale einziehen.

In diesem gab es allerdings eine wesentlich härtere Nuss zu knacken: Die Styrian Studs. Die Steirer hatten beide Spiele im Grunddurchgang gegen die Indians gewinnen können und gingen daher als leichte Favoriten ins Spiel. Die erste Hälfte war noch ein offener Schlagabtausch und kein Team konnte sich absetzen, da besonders die Defensivreihen das Geschehen dominierten.

In der zweiten Halbzeit wurden die Studs ihrer Favoritenrolle allerdings gerecht und setzten sich mit zwei schönen Touchdownpässen ab. Endstand 25:8 für die Studs. Die Indians mussten sich also mit dem Spiel um den dritten Platz begnügen. Größtes Manko der Indians in dieser Partie war die Leistung der Offensive. Die acht erzielten Punkte der Klosterneuburger kamen allesamt durch die Defence zustande, die sich mit einem Pick-Six und einem Safety auszeichnen konnte, während die Offensive sich an den Steirern die Zähne ausbiss.

Sovuerän zum dritten Platz

Eine Woche später stand dann der große Finaltag auf dem Programm. Aus Klosterneuburg war die Beteiligung diesmal kleiner als in den letzten Jahren. Nur die Herren schafften es, sich für diesen Tag zu qualifizieren und spielten um den dritten Platz gegen die St. Valentin Veterans.

Auch wenn das verpasste Finale ein offensichtlicher Schock für die eher erfolgsverwöhnten Indians darstellte, zeigten sie in diesem Spiel Charakter und warfen sich noch einmal richtig ins Zeug. Gleich der erste Angriff führte zu einem Touchdown und die Defensive fing beim ersten Drive der Gegner eine Interception die wiederum gleich zu Punkten führte. Das restliche Spiel verlief in einer ähnlichen Tonart, wobei die Klosterneuburger die schwache Offensivleistung der Gegner gnadenlos ausnutzten und sich am Ende mit 46:25 den Frust von der Seele spielten.

Das Finalspiel zwischen den Vienna Vipers und den Styrian Studs wurde den hohen Erwartungen gerecht. Am Ende setzten sich die Vipers mit 48:47 hauchdünn durch.