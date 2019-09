Nach einigen Umstellungen in der Winterpause und einem Quarterbackwechsel unter der Saison, sah es heuer so aus, als würden die Flag-Herren der Indians, zum ersten Mal seit langer Zeit, nicht zum absoluten Favoritenkreis zählen. Speziell die Niederlagen im Mai, bei denen man den Spartans und den Constables knapp unterlegen war, ließen die Klosterneuburger leicht frustriert in die Sommerpause gehen.

Seither befindet sich die Mannschaft aber deutlich im Aufwind. Jedes Spiel konnte gewonnen werden und auch bei den Spartans und den Constables hat man sich mit deutlichen Siegen längst revanchieren können.

Trotzdem lag man noch hinter den Vipers und den Spartans am dritten Tabellenrang und somit knapp hinter dem Saisonziel, die Gruppenphase zu überstehen. „Wir wollen unter die ersten zwei kommen, dann sind wir direkt für das Semifinale gesetzt und ersparen uns die Wildcard-Runde,“ ließ Coach Wolfgang Vonasek wissen.

NOEN Trotz zwei ausgefallener Stützen, überzeugte die Indians-Defensive beim jüngsten Spieltag.

Zu diesem Zweck war das Ziel für den jüngsten Spieltag klar gesetzt. Siege gegen die Styrian Studs und die Tabellenführer von den Vienna Vipers mussten her, um sich vorn festzusetzen. Im ersten Spiel gegen die Studs gelang das gleich souverän. Mit 38:12 konnte ein ungefährdeter Sieg eingefahren werden. „Außerdem haben wir uns da gleich gut für das schwierige zweite Match einspielen können“, erzählt Vonasek. Im Gegensatz zur Konkurrenz waren die Serienmeister am vergangenen Wochenenden nämlich spielfrei und noch nicht ganz aufeinander abgestimmt.

Entsprechend schwer tat man sich zunächst auch noch gegen die Vipers. Die Partie ging zwar mit 30:19 an die Klosterneuburger, war im Verlauf aber offen. Am Ende setzten sich die Indians aber an die Tabellenspitze und sind vor dem letzten Spieltag gut aufgestellt. „Positiv ist, dass wir bezüglich unserer Leistung noch Luft nach oben haben,“ kommentierte Vonasek den Spieltag auch selbstkritisch.

Um das direkte Halbfinale in trockene Tücher zu bringen, muss man jetzt am letzten Spieltag, dem 22. September, daheim im Happyland drei Siege einfahren. Der Tabelle nach, sind die Indians aber klare Favoriten.