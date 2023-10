FCK fällt das nächste Top-Team

Der zweite Erfolg für den FC Klosterneuburg in Serie. Nachdem zuletzt in Mistelbach ein etwas überraschender Erfolg gelang, setzten die Klosterneuburger jetzt nach und holten sich auch gegen die favorisierten Gäste aus Brunn am Gebirge drei Punkte.

In der ersten Halbzeit sahen die Besucher im Happyland eine spannende Begegnung mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. FCK-Keeper Alexander Aichinger zeichnete sich gleich bei zwei Situationen mit traumhaften Paraden aus und bei 0:0 ging es in die Kabinen.

Nach der Pause übernahmen die Gastgeber die Kontrolle über die Partie und wurden für ihren Einsatz belohnt. Hueber verwertete einen Elfmeter zum 1:0 und traf nach einer schön gespielten Offensivaktion zum 2:0. Den Schlusspunkt setzte Leo Vogel mit einem wohl überlegten und schön platzierten Abschluss aus ungefähr 16 Metern. Die einzige wirkliche Möglichkeit hatten die Gäste bei einem späten Stangenschuss. Selbst wenn dieser Ball ins Tor gegangen wäre, hätte das am Sieg der Gastgeber nichts mehr geändert.

Der Sieg kam allerdings mit einem kleinen Wermutstropfen. Zvonimir First musste das Feld schon nach 23 Minuten verlassen. Bei ihm liegt der Verdacht auf mehrere Bänderrisse vor. Thomas Schmidt erwischte es dann in der 58. Minute. Er zog sich einen Nasenbeinbruch zu. Wann er wieder auf dem Feld stehen kann, ist aktuell noch unklar. In Kombination mit Mert Hasan der sich schon gegen Mistelbach einen Bänderriss zuzog könnten den Klosterneuburgern im nächsten Spiel gleich drei Schlüsselkräfte in der Defensive fehlen, wobei der Kader die Tiefe hat, um diese Ausfälle zu kompensieren.

Apropos nächstes Spiel: Da steht der nächste Gegner mit viel Qualität auf dem Programm. Die Klosterneuburger müssen auswärts gegen den SV Stockerau antreten. Wenn man an die Leistungen der letzten zwei Wochen anschließen kann, dann muss man sich aber auch vor diesem Gegner sicherlich nicht verstecken.