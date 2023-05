FCK-Kicker bleiben an der Spitze

Die jüngste Runde hat wieder einmal gezeigt: In der Gebietsliga Nord-Nordwest sollte man sich vor Prognosen hüten, denn hier können sich absolut alle Teams gegenseitig schlagen, Laa an der Thaya vielleicht ausgenommen. Die jüngste Runde bot wieder zahlreiche Überraschungen. So auch geschehen im Duell des FC Klosterneuburg mit Sieghartskirchen. Die Klosterneuburger dominierten die erste Halbzeit, doch dann kamen die in den Abstiegskampf verwickelten Gäste gut aus der Kabine und erkämpften sich noch ein Unentschieden. Von einem Rückschlag zu sprechen wäre allerdings übertrieben. Die FCK-Kicker, mittlerweile seit sechs Spielen ungeschlagen, lachen weiterhin vom Platz an der Sonne.

Überraschungen wie am Laufband

Doch auch dahinter gab es wieder einige Überraschungen. Prottes, in den Vorwochen in Hochform, kam in Leopoldsdorf nicht über ein Unentschieden hinaus und liegt jetzt nach Verlustpunkten wieder hinter dem FCK. Dafür schoss sich Neudorf, ebenfalls seit Wochen in guter Form, mit einem 5:1 bei Wullersdorf voll in den Titelkampfund ist mit drei Punkten Rückstand der wohl stärkste Verfolger. Auch Lassee bleibt mit einem 1:2-Auswärtserfolg gegen Neusiedl im Rennen und auch Muckendorf/Zeiselmauer darf man nach dem 4:2-Erfolg gegen Laa an der Thaya noch nicht vergessen. Hohenau, vor der Frühjahrssaison als einer der stärksten Titelaspiranten gewertet, scheint mittlerweile kein ernstzunehmender Faktor im Titelrennen zu sein, kassierte man doch eine 4:1-Abfuhr gegen Marchfeld II.

Die Situation spitzt sich also weiterhin zu. Am Ende wird jene Mannschaft das Rennen machen, die am konstantesten agiert und da hat der FCK keine schlechten Karten, denn der Zugang von Coach Mario Handl ist in allen Phasen der gleiche: „Wir schauen von Woche zu Woche.“