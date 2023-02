Klosterneuburgs Wasserballer mit klarem Sieg zum Auftakt

Werbung

So haben die Wasserballer des 1. USC Klosterneuburg sich den Auftakt in die Regionalliga Ost vorgestellt. Im ersten Viertel lieferte das Team von Coach Amon Bhatia sich noch ein Duell auf Augenhöhe mit den Gegner aus Baden und bei 3:2 geht es in den zweiten Abschnitt. Ab da haben die Klosterneuburger das Spiel aber komplett unter Kontrolle. Mit 5:1, 5:0 und 5:0 gehen die verbleibenden Abschnitte klar an die Klosterneuburger. Mit Toni Vidovic und Oscar Schumacher kamen auch die beiden Leihspieler des WBV Graz zu ihrem Debüt.

Die Partie könnte allerdings ein Nachspiel haben. Nach einer Undiszipliniertheit eines Badeners, sahen sich die Schiedsrichter 40 Sekunden vor dem regulären Spielende dazu gezwungen, die Partie abzubrechen. Der Fall liegt laut den Klosterneuburgern nun bei der Sportkommission zur weiteren Beratung. Bei einem derart klaren Spielstand und einem so späten Abbruch, darf man aber davon ausgehen, dass die Punkte den Klosterneuburgern zugesprochen werden.