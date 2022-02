Opava war für Klosterneuburgs Judokas die Reise wert

Gleich 22 Nachwuchshoffnungen der Judounion Klosterneuburg traten am Freitag die Reise ins tschechische Opava an, um dort an einem Turnier teilzunehmen.

Für mehr als ein Drittel der Kinder war es der erste Antritt bei einem richtigen Turnier. Neben einer Goldmedaille von Laura Kunyik gabe es auch fünf zweite Plätze durch Sophia von Lutz, Tamia Eckl, Rom Uvaidov, Fabian Patzka und Mats Harlander.

Doch auch jene Judokas, die es nicht in die Medaillenränge schafften, konnten bei dem Turnier wichtige Erfahrungen sammeln.

„Diese Eindrücke, Wettkampfsituationen, Erfahrungen und Emotionen sind unbezahlbar und werden in den kommenden Einsätzen sicher mit Edelmetall aufgewogen. Gratulatio an alle, die die Herausforderung angenommen haben“ war Obmann Robert Haas stolz auf die Auftritte seiner Schützlinge.