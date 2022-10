Medaillenflut für den ULC Klosterneuburg in Königstetten

Werbung

Der Königstettner Herbstlauf war ein gutes Pflaster für die Nachwuchstalente des ULC Klosterneuburger, die beim Knirpslauf, dem Kinderlauf und dem Schülerlauf am Start waren.

Beim Kinderlauf, bei dem 960m bewältigt werden mussten, konnten Daniel Schernthaner, Victoria Gnant und Julian Berger sich jeweils den ersten Platz in ihren Altersklassen sichern. Catharina Gnant entschied den Schülerlauf über 1600m bei den Mädchen für sich und Adriana Strasser durfte mit ihrem dritten Platz ebenfalls auf dem Stockerl stehen. Anna Gnant und Lisa Lagler hingegen holten den ersten und zweiten Platz bei den 14 bis 15-jährigen Schülerinnen.

Beim Hobby- und Hauptlauf gab es, ebenso wie bei den Kinderläufen, eine neue Strecke. Auch hier präsentierte die ULC-Jugend sich stark. Kevin Tüchler und Emil Henzl holten souverän den zweiten und dritten Gesamtrang im Hobbylauf.

Beim Hauptlauf galt es sogar 13 Kilometer zu absolvieren und auch hier konnten die Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger anschreiben.

Niki Gäckel war mit seinem fünften Gesamtplatz der schnellste Klosterneuburger und sicherte sich gleichzeitig den Sieg in der M50. Roladn Weissenbök durfte sich über den Sieg in der M45 freuen, während Jorge Rios den 3. Platz in der M55 für sich beanspruchen konnte.

Bei den Frauen erziete Paulina Weissenbök den zweiten Platz im Gesamtklassement und somit auch gleichzeitig den Sieg in der W45. Katrin Flesar komplettierte mit ihrem fünften Gesamtrang und dem 3. Platz in der Altersklasse U60 der Frauen. Ihr fehlten nur 16 Sekunden auf den 2. Platz.