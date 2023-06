KTV-Herren ließen nichts anbrennen

Die Ausgangslage vor der letzten Runde war etwas kompliziert. Da noch nicht klar war, wie viele Mannschaften absteigen würden, brauchten die Klosterneuburger im Duell mit Scheibbs einen hohen Sieg um zu hundert Prozent auf der sicheren Seite zu sein.

Der gelang in eindrucksvoller Manier. Während Elias Hoxha (6:7, 4:6) trotz starker Leistung gegen Michael Weinberger unterlag und auch Adrian Vorheumus (1:6, 1:6) gegeb Robert Steinhauser das Nachsehen hatte, fuhren Nick Ihlenfeld (6:1,6:0) und Sebastian Wojta (6:0, 6:0) zwei mehr als deutliche Siege ein. Da Scheibbs mit nur vier Spielern antrat und die letzten beiden Partien damit kampflos an Klosterneuburg gingen, stand es vor den Doppelbegegnungen bereits 4:2 und das dritte Doppel ging ebenfalls kampflos an die KTV-Herren. Für den angepielten 7:2-Erfolg musste man sich imDoppel aber noch anstrengen. Nick Ihlenfeld und Sebastian Wojta setzten sich mit 6:3 und 6:3 gegen Ressl/Wallgram durch. Richtig spannend wurde es dann noch zwischen Elias Hoxha/Adrian Vorhemus und Michael Weinberger/Robert Steinhauser. Das Spiel ging ins Champions Tiebreak.

Hier haten zunächst die Klosterneuburger die Nase vorne, dann drehten die Scheibbser das Tiebreak noch einmal um und hatten drei Matchbälle. Die jungen Klosterneuburger zeigten sich davon aber unbeeindruckt, wehrten die Matchbälle ab und setzten sich mit 12:10 durch. Die KTV-Herren belegen in der Abschlusstabelle somit den starken vierten Platz und bleiben fix in der Landesliga. Ein großer Erfolg für das junge Team, das in diesem Jahr viel Erfahrung sammeln und sich stetig verbessern konnte.

Mannschaftsführer ist mit der Saison zufrieden

Mannschaftsführer Mario Tupy, der etwas angeshlagen war und diesmal nicht selbst am Platz stand, ist dementsprechend zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Wir haben mit einem sehr jungen Team und ohne Legionäre gespielt, was in dieser Liga natürlich eine gewisse Vorgabe ist. Wir haben das aber sehr gut gemeistert und ich bin wirklich stolz auf die Leistungen, die wir auf den Platz gebracht haben.“