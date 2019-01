Bereits vor Wochen war Joe Baier, der sich einmal im Jahr ein Rennhighlight gönnt, voll der Vorfreude auf das Eisrennen. Das Event, welches am vergangenen Wochenende auf dem Flugplatz in Zell am See abgehalten und von Ferdinand Porsche, Urenkel des Markengründers, organisiert wurde, fand zum ersten mal seit 45 Jahren wieder statt und dementsprechend groß war der Andrang an Fahrern.

Unter anderem waren auch die beiden Porsche Werkspiloten und Langstreckenweltmeister Marc Lieb und Timo Bernhard am Start und boten den Amateuren die Gelegenheit sich mit ihnen zu messen.

Wie auch bei seinen letzten Antritten vertraute Baier auf das Know-how und ein Auto des Porschetuners Michi Barbach.

Leider machte die Renneinteilung des Veranstalters einen Strich durch Baiers Rechnung. „Ich musste mit einem heckgetriebenen Porsche 924 mit 150 PS gegen Allradmonster mit weit mehr als 300 PS antreten. Ein Schwachsinn des Veranstalters,“ so ein etwas unglücklicher Joe nach dem Rennen.

Dabei kann er auf sein Ergebnis durchaus stolz sein. Er wurde insgesamt Achter im Endklassement, wobei fünf der sieben Autos vor ihm, mit Allrad und einem Turbolader unterwegs waren. „Somit waren nur zwei Autos mit Heckantrieb schneller als ich, damit kann ich zufrieden sein,“ zeigte sich Baier etwas später versöhnlich.

Zusätzlich muss erwähnt sein, dass Baier, der zum ersten Mal auf Eis unterwegs war, seine Spikes nicht probefahren konnte und somit erst zu Beginn des Rennens sein komplettes Setup fahren konnte.