Klosterneuburger Eisschwimm-Duo trotzte bei WM der Kälte

Seit zwei Jahren haben die Läufer und Triathleten Jan Girkinger und sein Vater Thomas Stangl ein besonders frostiges Hobby. Die beiden sind nämlich begeisterte Eisschwimmer.

Letzte Woche nahmen die beiden Klosterneuburger im slowenischen Bled erfolgreich an der Weltmeisterschaft im Eisschwimmen teil. Dabei muss die Wassertemperatur unter acht Grad liegen. Die Bedingungen bei der Weltmeisterschaft waren mit Wassertemperaturen um die sechs Grad perfekt.

Der frisch versilberte Jan Girkinger. Foto: Foto Privat

Da es für die beiden die erste Teilnahme bei einer derartigen Großveranstaltung mit Teilnehmern aus über 30 Ländern war, war die Aufregung natürlich groß. Die anderen Österreichischen Teilnehmer standen aber stets mit Rat und Tat zur Seite und halfen den beiden Rookies, gut vorbereitet in ihre Rennen zu gehen.

Der daraus resultierende Erfolg kann sich durchaus sehen lassen: Jan und Thomas starteten am Mittwoch erst über die 25m Delfin. Jan musst sich in seiner Altersklasse nur von einem Schwimmer geschlagen geben und kürte sich damit bereits im ersten Bewerb zum Vize-Weltmeister.

Bei den 100m Freestyle am Folgetag gelang ihm mit der nächsten tollen Leistung ein dritter Platz. Auch der dritte Bewerb am folgenden Wettkampftag lief ausgezeichnet für den Klosterneuburger. Nach 31:32 Sekunden war Jan bei den 50m Freestyle im Ziel und heimste damit den zweiten Vize-Weltmeistertitel in seiner Altersklasse ein.

Doch auch Thomas Stangl zeigte sein Können. Bei der abschließenden Staffel am Samstag über 4x25m Freestyle konnten die beiden österreichischen Mannschaften den 9. und 14. Platz von 23 gemeldeten Mannschaften erreichen, wobei die schnellere österreichische Staffel mit den beiden Klosterneuburgern den 6. Platz von 12 Staffeln in deren Altersgruppe erschwamm.