Wie geht es mit dem Happyland-Eislaufplatz weiter?

Die Zukunft des Eislaufplatzes im Happyland ist weiterhin ein heißes Thema in Klosterneuburg. Die Eishockeyspieler der Eisbrecher Klosterneuburger haben im Speakers Corner der letzten Gemeinderatssitzung ihre Wünsche für die nächsten Jahre dargelegt und damit die Diskussion wieder angefacht.

Zum Hintergrund: Die Eisbrecher zählen mit über 120 aktiven Kindern und Jugendlichen zu den größten Nachwuchsvereinen in Klosterneuburg. Die besten Spieler erhalten mittlerweile die Möglichkeit in der Bundesliga teilzunehmen und schaffen sogar den Sprung in das U14 Nationalteam.

Dennoch ist der Trainingsbetrieb langfristig in Gefahr, denn die Größe der Eisfläche im Happyland reicht für normale Bewerbsspiele ab der U12 nicht mehr aus. Die Eisbrecher streben daher eine Vergrößerung der Eisfläche innerhalb der nächsten beiden Jahr an, um auch den höheren Jahrgängen einen ungestörten Betrieb zu bieten.

Es gibt zahlreiche mögliche Konzepte, die von den Eisbrechern vorgestellt wurden, darunter auch ein mobiles System. Aus Sicht der Eisbrecher wäre eine Sanierung ohnehin in den nächsten Jahren fällig, da der Platz aktuell noch mit einem Ammoniak-System betrieben wird, das etwas in die Jahre gekommen ist.

All diese Punkte wurden dem Gemeinderat von Gebhard Banko von den Eisbrechern ans Herz gelegt. „Wir haben versucht darzulegen, dass nichts gegen eine Modernisierung des Eislaufplatzes spricht und ich habe das Gefühl, dass wir das Meinungsbild in eine positive Richtung beeinflussen konnten. Wir haben das Gefühl, dass sich eine positive Lösung abzeichnet“ war Banko nach der Sitzung positiv gestimmt.

Auch Sportstadtrat Christoph Kaufmann ist sich sicher, dass man eine Lösung finden wird: „Wir haben eine sehr gute Gesprächsbasis. Jetzt wird evaluiert, was die Umsetzung tatsächlich kostet und wie die technische Umsetzung möglich ist. Eines ist auf jeden Fall klar: Der Platz ist am Ende seiner Lebensdauer und wir werden das bald angehen müssen.“