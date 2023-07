Von der Schießbude zum Titelanwärter

Die Saison der Red Dragons aus Altenberg stand unter keinem guten Stern. Viele Stammspieler der letzten Jahre zogen sich aus der höchsten Spielklasse zurück und zwei schwere Verletzungen hinterließen große Lücken im Bundesligakader. Als Lösung für die Besetzungsmisere wurde eine ausgewogene Mischung aus altbewährtem und frischem Wind gefunden. Für Ersteres sorgte die Rückkehr einiger bekannter Gesichter: Bernhard Remesperger, Kevin Pfeiffer und Patrick Kern gaben ihr Comeback im Dress der roten Drachen. Stephan Brozovsky, der namibische Nationalteamspieler Chayton Haberl, sowie die im eigenen Nachwuchs ausgebildeten Lukas Lechner und Markus Rejzek sorgten für den frischen Wind. Mit dieser Truppe ging es in die Hinrunde. Die bestand für die Altenberger ausschließlich aus Auswärtspartien. Die 6:9-Auftaktniederlage gegen die Lunatics aus Wien, läutete eine furchtbare Hinrunde ein. Eine Woche später fing man sich in Stegersbach die späte Entscheidung zur 6:7-Niederlage ein. Am schlimmsten kam es dann aber gegen die Grazer Dukes. Die Dragons verspielten nach gutem Start tatsächlich eine 5:1-Führung!

In den Heimspielen kam das Glück zurück

Das sollte aber das letzte erfolglose Spiel für die Altenberger gewesen sein. Durch eine Regelverletzung der Gegner gewann man das Heimspiel gegen die Lunatics auf dem grünen Tisch. Auch wenn dieser Erfolg nicht auf dem Feld gelang, war er offensichtlich die notwendige Initialzündung für die Drachen. Das Rückspiel gegen die Tigers aus Stegersbach, zu diesem Zeitpunkt Tabellenführer und Titelfavorit, zeigte das ganze Potenzial der Altenberger. Stegersbach eröffnete zwar mit einem Blitztor, es folgten aber sieben Tore der Gastgeber, ohne eine Antwort der Tigers. Der 10:3-Erfolg brachte nicht nur wichtige Punkte für die Tabelle, sondern eine ordentliche Portion Selbstvertrauen mit sich. Jetzt waren die Dragons nicht mehr zu bremsen. Im letzten Spiel des Grunddurchgangs setzte man sich daheim gegen die neuen Tabellenführer aus Graz mit 3:2 durch und schaffte es sogar noch auf den zweiten Platz in der Tabelle, mit dem man sich das Heimrecht in der Semifinalserie sicherte.

Wichtiger Heimvorteil in der Semifinalserie

Den Heimvorteil in der Semifinalserie kann man für die Dragons fast nicht überbewerten. In den Auswärtsspielen waren sie gegen Teams, die während der Saison auf Hallenbelag trainieren, auf diesem Untergrund schlichtweg chancenlos. So auch im ersten Spiel der Halbfinalserie, die man gegen die Tigers aus Stegersbach bestritt. Im ersten und zweiten Drittel verlief das Spiel auf Augenhöhe, doch im Schlussdrittel drehten die Gastgeber noch einmal richtig auf und hängten den Altenbergern eine schmerzhafte 7:13-Niederlage um.

Die Drachen standen damit im zweiten Spiel schon mit dem Rücken zur Wand. Auf dem gewohnten heimischen Boden waren sie allerdings rasch die tonangebende Mannschaft. Die Abwehr wurde zum Bollwerk, offensiv wurde im Powerplay gleich vierfach eingenetzt und am Ende stand ein verdienter 5:3-Erfolg zu Buche. Zuletzt fiel in Altenberg im dritten Spiel der Serie die Entscheidung. Den zahlreichen Fans stand nicht nur aufgrund der sengenden Hitze der Schweiß auf der Stirn, denn die Traditionsvereine boten ein nervenaufreibendes Spektakel. Zweimal setzten die Dragons sich deutlich ab, beide Male glichen die Tigers wieder aus und so ging es in die Verlängerung. Nach überstandenem Unterzahlspiel zeigte Drachen-Kapitän Laurin Rauter schließlich, was es bedeutet, Führungsspieler zu sein. Der Topscorer des Grunddurchgangs nahm sich ein Herz und erlöste seine Mannschaft mit dem Siegestor in der 64. Minute.

Somit zogen die Red Dragons zum ersten Mal seit 13 Jahren wieder ins Meisterschaftsfinale ein. Das erste Spiel stieg bereits an diesem Wochenende, das Ergebnis war allerdings erst nach Redaktionsschluss bekannt.