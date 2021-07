UNION RED DRAGONS ALTENBERG - MAD DOGS WR. NEUSTADT 7:2. Nach dem verpatzen Hinspiel im Viertelfinalduell mit den Mad Dogs aus Wr. Neustadt, dass mit 4:1 verloren ging, hatten die Altenberger eine schwierige Aufgabe vor sich, wenn sie sich doch noch für den Finalspieltag qualifizieren wollten. Kapitän Laurin Rauter wusste jedoch bereits vor der Partie, dass seine Dragons in Altenberg wesentlich besser auftreten würden, als in Wr. Neustadt, wo der Platz schwierig zu spielen ist und einen deutlichen Heimvorteil bietet.

Nach fünf gespielten Minuten sah es sogar noch düsterer aus, denn die Mad Dogs gingen überraschend mit 0:1 in Führung. Die Dragons brauchten also mindestens vier Tore, um überhaupt gleichzuziehen. Die Antwort der Red Dragons kam aber postwendend: Zwei Treffer innerhalb von sechs Sekunden machten die Partie wieder spannend. Im zweiten Drittel erhöhten die Gastgeber den Druck spürbar und drängten auf schnelle Tore. Während die Mad Dogs komplett von der Rolle wirkten, erzielten die Gastgeber drei Tore in drei Minuten und schnappten sich erstmals die Führung.

Sieben Minuten vor dem Spielende netzte Michael Adams sogar zur Zwei-Tore-Führung für Altenberg ein. Die Mad Dogs waren jetzt zwar wieder gefährlicher, der Anschlusstreffer gelang ihnen allerdings erst 21 Sekunden vor Schluss. Ein weiterer Treffer sollte den Wr. Neustädtern nicht gelingen und so qualifizierten die Red Dragons sich doch noch für den letzten Spieltag, an dem die Semifinal- und Finalpartien ausgetragen werden.

Im Halbfinale müssen die Drachen gegen die Lunatics Wien antreten. Man kann sich auf ein Duell auf Augenhöhe freuen, bei dem die Altenberger ihre Erfahrung aus den letzten Jahren ausspielen wollen.

UNION RED DRAGONS ALTENBERG II - VIENNA 95ers 3:4. Die junge Regionalliga Ost-Mannschaft der Union Red Dragons Altenberg zeigte bereits mit dem Gruppensieg ihr Können. Im Playoff-Viertelfinale warteten nun die Vienna 95ers auf die Drachen. In zwei Spielen, welche allesamt am Sonntag in Altenberg stattfanden, wurde um den Einzug in das Semifinale gespielt. Bereits im ersten Spiel zeigten die Dragons, dass sie sich nicht vor dem amtierenden Meister verstecken müssen. Durch zwei Tore von Armin Reiß gingen die Gastgeber mit 2:0 in Führung. Die Wiener kämpften sich aber zurück in die Partie und gingen mit 2:4 in Führung. Clemens Staubmann verkürzte zwar noch auf 3:4, doch die Altenberger konnten nicht mehr nachlegen und mussten die erste Partie knapp verloren geben.

UNION RED DRAGONS ALTENBERG II - VIENNA 95ers 1:1 (n.V.). Die Aufgabe für die zweite Partie war klar. Die Gastgeber mussten mindestens mit 1:0 gewinnen, um eine Verlängerung zu erzwingen. .

Aufbauend auf eine herausragende Torwart-Leistung von Leopold Mayer hielten die Dragons das Spiel lange offen. Die Wiener rührten Beton an und machten das Tor dicht, während die Red Dragons verzweifelt versuchten, doch noch den ersehnten Treffer zu erzielen. Zwei Minuten vor dem Schlusspfiff gelang den Altenbergern dann sogar noch das umjubelte Tor.

Damit musste der Halbfinalist in einer Golden-Goal-Overtime ermittelt werden. Die Wiener spielten in dieser Overtime ihre ganze Routine aus und schlugen rasch zu. Bereits nach 23 Sekunden schossen sie sich ins Semifinale.

Die Saison ist für die zweite Mannschaft der Red Dragons Altenberg damit aber noch nicht ganz zu Ende. Am 31. Juli können sich die Drachen – beim Finalturnier der Regionalliga Ost II - für ihre starke Saisonleistung belohnen.