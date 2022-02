Besonderer Besuch in Klosterneuburg

Es war sicherlich ein einprägsamer Samstag für die Judokas der Judounion Klosterneuburg. Immerhin kann man nicht jeden Tag eine waschechte Olympiamedaille in den Händen halten und einem erfolgreichen Olympioniken die Hand schütteln.

Die Kids aus Klosterneuburger hatten diese Gelegenheit beim Besuch des Bronzemedaillengewinners Shamil Borchashvili am jüngsten Wochenende.

Der erfolgreiche Olympionike zeigte selbst jene Technik vor, mit der er sich die Bronzemedaille sichern konnte. Foto: Kunyik

Shamil Borchashvili war in Tokio in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm am Start. Im Viertelfinale besiegte er den Usbeken Sharofiddin Boltaboyev. Nach einer Niederlage im Halbfinale gegen Saeid Mollaei konnter er sich im Kampf um den dritten Platz gegen Dominic Ressel durchsetzen und so die Bronzemedaille ergattern. Bereits bei seinem Empfang am Flughafen Schwechat waren einige Judokas aus Klosterneuburg zugegen.

Jetzt nahm der Heeressportler sich einen Vormittag Zeit für die Klosterneuburger Nachwuchshoffnungen.

Gemeinsam wurden Beiträge und Wettkämpfe aus Tokio angeschaut. Auch den Wurf, mit dem er sich die Bronzemedaille sichern konnte, zeigte der Heeressportler vor und übte ihn anschließend mit den Kindern, bevor er für Fragen, Autogramme, Fotos und natürlich die obligatorischen Selfies zur Verfügung stand. Auch die fast einen halben Kilo schwere Medaille durften die Kinder abschließend selbst in Händen halten.

Obmann Roland Haas war begeistert: „Einen so erfolgreichen und trotzdem bodenständigen und sympathischen Menschen zu sehen, hat mir und unseren Kindern große Freude bereitet.“