Doppelerfolg in der Schülerliga

Am jüngsten Wochenende verbuchten die beiden Schülerligateams der Judo Union Klosterneuburg jeweils einen deutlichen Erfolg. Zwei Mannschaften stellt der Klosterneuburger Verein. Das Team „Hulk“ geht in der obersten Klasse der 1A an den Start, während das Team „Krokodile“ sich im zweitstärksten Bewerb, der 1B, mit der Konkurrenz misst. Da das Leistungszentrum Wr. Neudorf ebenfalls eine Mannschaft in den Klassen 1A und 1B stellt, wurden gleich beide Duelle am Samstag ausgetragen.

Der Modus in der Schülerliga sorgt dabei durchaus für Spannung. Pro Team gehen jeweils sieben Akteure auf die Matte, wobei darunter pro Mannschaft zumindest zwei Starterinnen sein müssen. Dann treten die jeweils schwersten Kämpfer oder Kämpferinnen gegeneinander an, gefolgt von den Zweitschwersten bis hin zu den leichtesten Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die beiden Teams aus Klosterneuburg gingen in Top-Besetzung an den Start und ließen damit nichts anbrennen. Die „Hulks“ setzten sich gegen die Young Guns 1 aus Wr. Neudorf mehr als nur deutlich mit 13:1 durch. Das Duell der „Krokodile“ mit den Young Guns 2 war zwar etwas spannender, ging aber im Endeffekt dennoch relativ deutlich mit 10:3 aus das Team aus der Babenbergerstadt.