Ein Wochenende wie im Traum

Die Judo Union Klosterneuburg hat ein sagenhaftes Wochenende hinter sich. Am Samstag sicherten sich die Judotalente aus der Babenbergerstadt im U16-Bewerb drei österreichische Meistertitel und am Sonntag gab es noch zwei weitere Meistertitel und eine Silbermedaille im U21-Bewerb. Aber alles der Reihe nach. Krems war der Schauplatz der ÖM für die U16 und die U21. Dass die Chancen auf die eine oder andere Medaille an diesem Wochenende nicht schlecht aussahen, war Obmann Robert Haas bereits im Vorfeld klar, doch die Erwartungen wurden bereits am ersten Wettkampftag übertroffen.

Laura-Sophie Kunyik, Christoph Schuster und Maximilian Aschenbacher kämpften sich allesamt in ihren Gewichtsklassen bis ins Finale, behielten dort die Nerven und sicherten sich die begehrten Goldmedaillen. Damit führten die Klosterneuburger auch die Mannschaftswertung ex aequo mit dem Judoclub aus Reichraming an, der es ebenfalls auf drei Goldmedaillen schaffte. Damit ließ man stolze 52 andere Vereine hinter sich.

Im U21-Bewerb wurde sogar noch nachgelegt

Damit war der Erfolgslauf dieses Wochenendes aber noch nicht vorüber. Am Sonntag war dann die U21 im Einsatz. Zunächst wurde Phillip Aust seiner Favoritenrolle gerecht und schnappte sich souverän den nächsten Titel. Helene Schrattenholzer war trotz ihrer jungen 16 Jahre bereits in der Rolle der Favoritin, kämpfte auch ein wenig mit der hohen Erwartungshaltung, setzte sich aber im Endeffekt durch. Sie ist somit Meisterin in der U18 der U21 und der U23!

Ruben Von Schrader kämpfte sich mit bestechender Form ins Finale, musste dort nach einer kleinen Unkonzentriertheit aber mit dem Vizemeistertitel vorliebnehmen, der dennoch als großer Erfolg gewertet werden darf. Leon Gümüskaya wurde in den Vorrundenkämpfen nur von Ruben Von Schrader gestoppt, schaffte es aber dennoch ins kleine Finale, wo er nach einer Kurzschlussreaktion aber ausgekontert wurde. Er musste sich mit dem undankbaren fünften Platz zufrieden geben, gab aber dennoch eine große Talentprobe ab.

Insgesamt hält die Judo Union Klosterneuburg in diesem Jahr bereits bei sagenhaften sieben österreichischen Meistertiteln. 2023 ist auf diesem Sektor somit das erfolgreichste Jahr der Vereinsgeschichte. „ Danke und Gratulation an unseren Trainer Sven Maresch. Ihm gehört der Löwenanteil an dieser Entwicklung“, streute Robert Haas seinem Trainer Rosen.