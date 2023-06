Helene Schrattenholzer vertritt Österreich

Helene Schrattenholzer hat es geschafft! Nachdem es sich ob ihrer starken Leistungen in diesem und auch im letzten Jahr bereits klar abzeichnete, wurde das große Klosterneuburger Judotalent jetzt vom Österreichischen Verband für die Europameisterschaften am 24. Juni in Lissabon einberufen.

Das ist aber nicht das einzige hochkarätige Event, bei dem sie ihr Land vertreten darf, denn sie wurde auch gleich für die EOYF, die Europäische Jugend Olympiade, die im Juli im slowenischen Maribor stattfindet nominiert.

„Alles gute Helene, sei stolz auf dich, wir sind stolz auf dich“, schreibt Obmann Robert Haas in einer Aussendung. Am Wochenende bot sich dann auch gleich eine tolle Gelegenheit um Helene für die Einberufung zu feiern. Da hielt die Judo Union Klosterneuburg nämlich ihr mittlerweile zur Tradition gewordenes Judofest ab, das dank des guten Wetters ein toller Erfolg wurde. Für ein abwechslungsreiches Programm war gesorgt und sogar die Stadträte Maria-Theresia Eder und Christoph Kaufmann beehrten die Veranstaltung.