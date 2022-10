Junior Aust holt gleich Silber bei Staatsmeisterschaft

Werbung

Sensationelle Erfolge gibt es vom Klosterneuburger Judoverein zu vermelden. Der 19-jährige Heeressportler Phillip Aust hat am Wochenende als Juniorenkämpfer in der allgemeinen Klasse die Silbermedaille und somit den Vizestaatsmeistertitel geholt.

Nach einem Freilos zu Beginn feierte der Klosterneuburger drei Siege, ehe ihn eine Verletzung im Finalkampf zur frühzeitigen Aufgabe zwang. „Zum Glück ist es nichts Ernstes und Phillip ist schon wieder am Weg der Besserung“, konnte Klubboss Robert Haas aber bereits Entwarnung geben.

Und mit Helene Schrattenholzer durfte er sich sogar über eine zweite Staatsmeistermedaille freuen. Auch für die erst 15-Jährige endete nach drei Siegen erst im Finale der Erfolgslauf. Schrattenholzer musste sich nur der um acht Jahre älteren Nationalteamkämpferin Höllwart aus Salzburg geschlagen geben.

Am Sonntag stand dann auch noch die österreichische Meisterschaft im U-16-Mixed Teambewerb am Programm. Jede Mannschaft stellte dabei je vier junge Mädels und Jungs in jeweils vier verschiedenen Gewichtsklassen. Die Judounion Klosterneuburg konnte drei von vier Duellen gewinnen und holte somit den dritten Vizemeistertitel des Wochenendes.

„Mit zwei Nachwuchssportlern unter den Top-10-Vereinen in der Gesamtwertung bei den Erwachsenen aufzuscheinen, ist keine Selbstverständlichkeit“, ist Haas stolz. Mit seiner U 16 darf man sich auch als bester NÖ Judonachwuchsverein feiern lassen. Tolle Zukunftsaussichten!