Klosterneuburg räumt wieder ab

Klosterneuburger bleibt die Judohochburg im Land. Das zeigte sich auch bei den Landesmeisterschaften, die am Samstag in Wr. Neudorf ausgetragen wurden. Bereits bei der Nennliste zeigte sich, dass mit den Judokas aus der Babenbergerstadt wieder zu rechnen ist, stellte man doch die zweitmeisten Starterinnen und Starter des Bewerbs.

Durch Lücken in der Besetzung bei den Kampfrichtern und der Administration ging der Wettkampf verspätet los, die Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger ließen sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen und zeigten fokussiert ihre besten Leistungen. „Es ist auch für uns Trainer immer wieder berührend, wie fokussiert der Nachwuchs nach dem Startkommando in jeden Kampf geht. Die Energie, die von unserer Truppe ausgegangen ist und wie die Kinder sich gegenseitig angefeuert und unterstützt haben, war vorbildlich,“ so Obmann und Trainer Robert Haas.

Dieser Umstand spiegelte sich dann auch auf der Matte wider. Am Ende des Tages stehen sagenhafte 17 Landesmeistertitel, 14 zweite Plätze und zehn Bronzemedaillen zu Buche. Vor dem Wettkampf stand die Bilanz der Judo Union Klosterneuburg bei 96 Landesmeistertiteln aus den letzten zehn Jahren. Die 100 wurde dann rasch überschritten. Moritz Pfaffenwimmer gelang der vierte Titel am Samstag und damit der insgesamt hundertste. Er erhielt dafür eine spezielles T-Shirt und eine Flasche Kindersekt.