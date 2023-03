Klosterneuburgs Judokas gleich doppelt in der Elite vertreten

Werbung

Dass die Klosterneuburger Talentschmiede immer mehr der besten Kämpferinnen und Kämpfer des Landes hervorbringt ist schon lange kein Geheimnis mehr und zeigte sich auch am jüngsten Wochenende. Da waren nämlich mit Laura Sophie Kunyik und Helene Schrattenholzer gleich zwei Judokas aus Klosterneuburg beim Lehrgang des Österreichischen Judoverbandes in St. Johann im Pongau am Start und konnten sich dort mit der heimischen Elite messen.

Dass sich die Mühen der Schützlinge von Robert Haas auszahlen, zeigt auch die Statistik. Helene Schrattenholzer scheint seit dieser Woche unter den Top-Ten der U18-Weltrangliste auf und steht dort aktuell auf dem sechsten Platz.