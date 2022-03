Klosterneuburgs Nächster Halt: Bundesliga

Werbung

Es ist ein absoluter Meilenstein in der Geschichte der Judo Union Klosterneuburg. Gemeinsam mit den Galaxy Judo Tigers treten die Klosterneuburger Judokas als Wettkampfgemeinschaft in der Bundesliga der Frauen an. Am 7. Mai geht es bereits los.

„Wir werden gegen Clubs mit prominenten Namen wie etwa die Wimpassinger mit Michaela Polleres, die sich in Tokio Silber geholt hat, antreten,“ freut sich Obmann Robert Haas, der anlässlich des bevorstehenden Bundesligastarts vergangenen Donnerstag gemeinsam mit Sponsor Wolfgang Schuster zur Team- und Ausstattungspräsentation in den Pfalzhof einlud.

„Mich begeistert die vielseitige Arbeit unserer Judo Union für unsere Kinder und Jugendlichen. Und: Unsere Judo Frauen stehen an der Schwelle vom Leistungs- zum Spitzensport. Sie brauchen jetzt unsere uneingeschränkte Unterstützung“, erklärt Wolfgang Schuster sein Engagement als Sponsor.

Vor Ort war auch Frauen-Stadträtin Maria-Theresia Eder: „Klosterneuburg ist in Geschichte und Gegenwart ein besonderer Boden für sehr starke Frauen. Unsere Judoka sind der nächste Beweis dafür“, freut sich auch die Bildungsstadträtin Eder für das Team, das Großteils aus Schülerinnen besteht.

Trainer der Bundesliga-Mannschaft ist Olympiastarter Sven Maresch, der selbst 15 Jahre lang Teil des deutschen Nationalteams war: „Das Team ist sehr jung. Mannschaftsbewerbe haben im Judo eine besondere Dynamik, jede kämpft für jede. Alles ist möglich. Eine wichtige Chance sich selbst weiterzuentwickeln.“

„Wir danken der Stadtgemeinde Klosterneuburg, dass wir beginnend mit diesem Sommer über jene Trainingsmöglichkeiten verfügen werden, die uns eine nachhaltige Absicherung unseres Bundesligabetriebs und der künftigen sportlichen Erfolge auf allen Ebenen ermöglicht.“, so Obmann Haas, der auch bald mit einem Herrenteam antreten möchte.