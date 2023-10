Nächstes (Staats-)Meisterstück von Helene Schrattenholzer

Helene Schrattenholzer von der Judo Union Klosterneuburg machte ein bisher bereits sensationelles Jahr jetzt perfekt.

Sie krönte sich am Wochenende zur Staatsmeisterin ihrer Klasse und schaffte damit den „National Slam“, sprich sie holte sich die Meistertitel in der U18, in der U21, der U23 und jetzt eben auch in der allgemeinen Klasse.

Doch besonders der jüngste Titel war ein ordentliches Stück Arbeit. Im Kampf um die Goldmedaille bekam sie es nämlich mit Maria Höllwart zu tun, die im November für den Judo Verband bei der Europameisterschaft in Montpellier am Start sein wird.

Das Finale wurde als „Best-of -Three“ ausgetragen und wurde zu einer unglaublich spannenden Angelegenheit. In den ersten beiden Kämpfen konnten sowohl Schrattenholzer als auch Höllwart, Staatsmeisterin der letzten beiden Jahre, einen Sieg verbuchen und die Entscheidung fiel somit erst im dritten und letzten Kampf.

Nach unglaublichen 26:47 Minuten Gesamtkampfzeit (alle drei Kämfe zusammengenommen) war die Sensation perfekt und Helene sicherte sich den Sieg mit einem Festhaltegriff. „Nach U18, U21 und U23 jetzt auch die Staatsmeisterschaft zu gewinnen, ist ein unglaubliches Gefühl. Damit hatte ich vor dem Wettkampf überhaupt nicht gerechnet“, freute die junge Klosterneuburgerin sich über ihren Erfolg.