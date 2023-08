Schrattenholzer gehört zur Weltspitze

Am vergangenen Wochenende fand im kroatischen Zagreb die U18-Weltmeisterschaft im Judo statt. Österreich war mit drei Startern verteten, darunter natürlich auch die Klosterneuburgerin Helene Schrattenholzer, die seit längerer Zeit in den Nachwuchsklassen für Furore sorgt.

Am Sonntag hatte sie ihren großen Auftritt. In der ersten Runde ging es gegen die Slowakin Nina Filkorova. Eine gute Auslosung, denn bereits bei der EM konnte die Klosterneuburgerin diesen Kampf für sich entscheiden und so kam es auch bei der WM. Nach dem gelungenen Start setzte Schrattenholzer gegen Rosa Mane aus Portugal mit einem weiteren Sieg nach. Nur gegen die spätere Gruppensiegerin Zeineb Troudi aus Tunesien setzte es nach einem ausgeglichenen Kampf eine Niederlage nach Punkten.

Damit musste Schrattenholzer sich durch die Hoffnungsrunde kämpfen, um noch eine Chance auf eine Medaille zu haben. Das gelang ihr mit einem souveränen Sieg gegen die Tschechin Marie Kosnarva. Ein wichtiger Sieg, denn gegen Kosnarova musste die Klosterneuburgerin sich bei der EM noch geschlagen geben. „Das war eine gute Revanche und wichtig für den Kopf“, kommentierte Schrattenholzer diesen Erfolg.

Im kleinen Finale um die Bronzemedaille bekam die Klosterneuburgerin es dann aber mit einer ganz harten Nuss zu tun, die viele eigentlich großen Finale erwartet hätten: Celia Cancan aus Frankreich. Die klare und unangefochtene Nummer Eins der Weltrangliste.

Schrattenholzer: „Ich habe gewusst, dass ich hier nur gewinnen kann. Sie war klar in der Favoritenrolle. “ Die klaren Verhältnisse der Papierform übertrugen sich dann aber nicht unbedingt auf die Matte. Es entwickelte sich ein enger Kampf auf Augenhöhe mit Chancen für beide Kämpferinnen, doch am Ende nutzte die Französin eine kurze Unachtsamkeit der Klosterneuburgerin und konterte sie erfolgreich aus.

Mit der Niederlage im Kampf um den dritten Platz wird Schrattenholzer, wie es im Judo üblich ist, auf dem undankbaren fünften Platz im Endklassement geführt.

Einen Tag nach dem Turnier schien dieser fünfte Platz aber bereits halbwegs gut verdaut. „Die Enttäuschung ist schon groß, weil ich die Medaille knapp verpasst habe, aber ein fünfter Platz ist schon richtig gut. Eine Woche vor dem Turnier wäre ich damit sicherlich zufrieden gewesen.“

Die WM war jedenfalls eine besondere Erfahrung, wie die Klosterneuburgerin erklärt: „Da ist nochmal alles anders als bei einer EM. Die asiatischen Länder sind auch dabei und die sind gerade in meiner Gewichtsklasse sehr sehr stark. Ich habe gewusst, dass es nicht leicht wird, aber ich kann jetzt sagen, dass ich in meiner Altersklasse zur Weltspitze dazugehöre.“