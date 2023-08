Schrattenholzer holt Gold in Maribor!

Das Klosterneuburger Judo-Aushängeschild Helene Schrattenholzer ist weiterhin einfach nicht aufzuhalten.

Letzte Woche war die Klosterneuburger Judoka, die ohnehin schon äußerst erfolgreiche Jahre hinter sich hat und es so in den österreichischen Kader schaffte beim europäischen olympischen Jugendfestival für das österreichische Team am Start. Die 16-jährige Helene war in der Klasse über 70kg am Start und galt ob ihrer letzten Erfolge als eines der heißesten österreichischen Eisen für eine Medaille.

Nach einem Freilos in der ersten Runde startete sie gegen Daria Dolia aus der Ukraine in den Bewerb und schnappte sich mit ihrem Sieg das erste Erfolgserlebnis. Weiter ging es mit souveränen Siegen gegen Nina Filkorova aus der Slowakei und Quessia Diankolela-Binakounou aus Frankreich bis ins Finale.

Somit zog sie schließlich ins Finale ein. Dort stand die Klosterneuburgerin einer mittlerweile alten Bekannten gegenüber, nämlich der großgewachsenen Estin Emma-Melis Aktas. Schrattenholzer und Aktas kämpften in der Vergangenheit bereits zweifach gegeneinander. Beide Male hatte Helene die Oberhand und galt somit auch im Finale als leichte Favoritin. Doch die Estin präsentierte sich extrem gut vorbereitet und entschlossen diesmal als Siegerin von der Matte zu gehen. Helene zeigte aber wieder einmal ihre ganze Klasse. Sie nutzte die erste Unachtsamkeit ihrer Kontrahentin, setzte das im Training geübte souverän um und holte sich die Goldmedaille. Der Sieg war ein Musterbeispiel dafür, dass hartes Training sich oftmals einfach auszahlt, denn genau jene Technik, mit der sie den Sieg errang, wurde im letzten Training vor der Abreise nach Maribor mit Trainer Sven Maresch geübt. „Ich kann noch gar nicht beschreiben, was mir heute gelungen ist. Das Finale war unglaublich anstrengend. Ich habe schon zweimal gegen sie gekämpft und gewonnen, aber es ist jedes Mal eine Challenge. Im Kampf war ich mir nicht sicher, ob ich es packe – aber ich habe immer daran geglaubt“, so die sympathische Klosterneuburgerin nach ihrem Erfolg.

Auf die Frage nach ihren weiteren Zielen hatte sie eine ganz klare Antwort parat: „Wenn man den olympischen Spirit hier erlebt, will man eines Tages zu den Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften. Aber zuerst muss man sich in der allgemeinen Klasse etablieren. Das ist das nächste große Ziel.“