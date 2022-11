U18-Europacup: Silber für Helene Schrattenholzer

Werbung

Beim U18-Europacup im slowenischen Koper gelang Helene Schrattenholzer von der Judo Union Klosterneuburg der nächste große Wurf.

In einem bärenstarken Starterfeld konnte die erst 15-jährige Helene sich bis ins Finale vorkämpfen und schließlich die Silbermedaille für sich beanspruchen. Nach einem Freilos in der ersten Runde bezwang sie zunächst Csenge Csizar aus Ungarn und im Anschluss auch die rumänische Kämpferin Daria Tudorache. Erst im Finale war Endstadtion. Dort unterlag das Klosterneuburger Talent der Nummer 7 der Welt Marcelina Vranjes aus Kroatien.

Die junge Klosterneuburgerin unterstrich damit ihre aktuelle Topform. Alleine im letzten Monat kürte sie sich zur Vizestaatsmeisterin in der Allgemeinen Klasse und sicherte sich bei einem internationalen Turnier in Koroska den ersten Platz.

Im Anschluss an das Turnier nahm Helene auch an zwei Trainingstagen des Nationalteams Teil, bei denen sie sich in den Reihen der stärksten Cadetten Europas auf den nächsten Europacup vorbereiten konnte. Dieser findet nämlich bereits am 20. November im ungarischen Györ statt und ist traditionell ein gutes Pflaster für die Klosterneuburger Judokas.

Helene ist aktuell Schülerin des Schulleistungszentrums Wien West, was ihr beste Voraussetzungen für die Koordination von Schule und Sport bietet. „Gratualtion an Helene und ihre Trainer Sven Maresch und Norbert Stumpf“, freute sich Judo Union Klosterneuburg Obmann Robert Haas mit seinem Schützling.