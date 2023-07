Ausgezeichnete Nachhaltigkeit

Ehrungen und Auszeichnungen stehen bei der Judounion Klosterneuburg bekanntlich fast an der Tagesordnung. Die bärenstarke Nachwuchsabteilung sorgt jedes Jahr erneut für Furore und zählt zu den stärksten des Landes.

Eine besondere Ehrung der etwas anderen Sorte wurde dem Verein aus Klosterneuburg aber in der vergangenen Woche zuteil. Da wurde die Judo Union Klosterneuburg, vertreten durch Robert Haas nämlich durch Sportminister Werner Kogler und Umweltministerin Leonore Gewessler als Sieger des Wettbewerbs „nachhaltig gewinnen!“ geehrt.

Bei dieser Aktion, die von Green Events Austria durchgeführt und durch mehrere Ministerien und alle Länder unterstützt wird, geht es darum, jene Vereine und Veranstaltungen auszuzeichnen, die sich durch besonders nachhaltige Herangehensweise auszeichnen.

“Fast alle unserer Projekte sind auf der Basis „Hausverstand„ entstanden. Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind in vielen Bereichen ohnehin naheliegend. Als Sportverein haben wir auch einen Erziehungsauftrag. Wenn die Kinder von Anfang an vorgelebt bekommen, Müll zu vermeiden, werden sie es auch als Erwachsene in Erinnerung behalten. Wir werfen auch keine Trainingsbekleidung weg, sondern geben sie unter den Kindern weiter. Besonders in Städten ist es oft sehr schwierig, passende Trainingsstätten zu bekommen. Die ehemalige Bezirkshauptmannschaft in Klosterneuburg stand sechs Jahre leer, bis wir eingezogen sind und sie sportlich belebt haben. Wir hoffen, dass diese Auszeichnung uns auch dabei hilft, das Gebäude langfristig für unseren Sport nutzen und die noch ausständigen bürokratischen Barrieren gemeinsam mit der Stadtführung beseitigen zu können“, gab sich Robert Haas, Obmann der Judo Union Klosterneuburg, nach dem Erfolg bescheiden.