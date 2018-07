Es sind spannende Spieltage in der Flag Liga Austria. Nachdem die Indians bisher am zweiten Tabellenplatz hinter den Vienna Constables lagen, konnten die Klosterneuburger einen Ausrutscher der Wiener nutzen und sich am vergangenen Spieltag den ersten Platz an der Tabellenspitze sichern.

Am Sonntag gastierte die Liga für den vorletzten Spieltag vor der Sommerpause im Klosterneuburger Happyland und die Indians mussten gleich drei Spiele mit einem leicht ersatzgeschwächten Team bestreiten. In der Defensive mussten gleich zwei Rookies einspringen um arivierte Spieler zu ersetzen. Keine leichte Aufgabe, ist doch gerade in der Defensive eine perfekte Abstimmung und fehlerfreies Spiel notwendig um die Gegner unter Druck zu setzen. Bereits im ersten Spiel schien das Zusammenspiel der neuen Aufstellung zu klappen.

Indians ungeschlagen an der Tabellenspitze

Gegen die Barracudas, die momentan abgeschlagen am Tabellenende liegen, konnte man sich gut einspielen und die Gegner mit dem Endstand von 60:14 vom Feld schicken.

Die Begegnung mit den ewigen Rivalen von den Styrian Studs, die ihrerseits momentan auf Rang vier in der Tabelle liegen, wurde da schon spannender. Lediglich sechs Punkte trennten die die beiden Teams am Ende, doch auch hier hatten die Klosterneuburger die Nase mit 26:20 im Endeffekt vorne.

Auch im letzten Spiel gegen die Saints ließ man mit einem 54:33 Erfolg nichts anbrennen.

Die spannendste Begegnung vor der Sommerpause wartet allerdings noch auf die Indians. Am nächsten Samstag gastiert die Liga erneut in Klosterneuburg und es wird zum, mit Spannung erwarteten Duell, zwischen den Indians und den Constables kommen.