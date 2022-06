Tennis-Damen des KTV: Knapper Sieg und klare Niederlage

Werbung

Die erste Damenmannschaft des 1. Klosterneuburger Tennisvereins hat ein anstrengendes Wochenende in den Beinen. Mit Weigelsdorf am Freitag und Kufstein am Sonntag standen zwei harte Partien auf dem Programm.

Im Doppel gelang der Turnaround gegen Weigelsdorf

Gegen Weigelsdorf lagen die KTV-Damen nach den Einzelbegegnungen mit 2:3 zurück. Jana Vrbova hatte gegen die groß aufspielende Victoria Kan aus Russland keine Chance. Die Russin überzeugte mit soliden Schlägen und hohem Tempo.

Laura Radakovic lag nach zwei hart umkämpften Sätzen im Champions-Tiebreak gegen Selina Pichler bereits mit 6:1 in Führung. Dann riss bei ihr der Faden und Pichler konnte das Champions-Tiebreak noch mit 10:6 für sich entscheiden.

Eva Nyikos hatte mit Sophie Piech keine Probleme und konnte nach zwei deutlichen Sätzen den ersten Punkt für Klostenreuburg beisteuern. Auch Caroline Iloswka setzte sich ohne Probleme durch. Ava Schüller musste sich nach einer guten Partie gegen Leonie Rabl mit 4:6 und 6:7 geschlagen geben.

Im Doppel musste somit der Turnaround gelingen. Vrbova/Radakovic konnten Kan/Piech überraschend mit 6:3 und 6:3 bezwingen. Nyikos/Ilowska taten es ihnen gleich und fixierten mit 6:4 und 6:4 den knappen 4:3-Erfolg für Klosterneuburg.

Pessicka nach Kufstein: „Sehr unglücklich für uns gelaufen“

Im zweiten Spiel des Wochenendes wartete mit Kufstein ein Team, dass sich in den bisherigen Runden unter dem eigenen Wert verkaufte. Bereits im Vorfeld war klar, dass dies eine besonders schwere Aufgabe werden würde.

Bereits nach den Einzelbegegnungen führten die Gastgeberinnen mit 4:1. Karolina Novotna war gegen Adrienn Nagy ohne Chance. Auch Eva Nyikos, die diesmal auf der Zwei spielen musste konnte mit Sabrina Rittberger nur phasenweise mithalten. Pia König spielte im ersten Satz auf Augenhöhe mit Alena Weiß mit. Im zweiten Satz ging ihr allerdings die Luft aus und auch sie musste sich geschlagen geben.

Caroline Ilowska war im zweiten Satz gegen Michaela Niedermeier auf einem guten Weg, verletzte sich dann allerdings am Fuß und konnte keine Gegenwehr mehr leisten. Sie fiel auch für das anschließende Doppel aus.

Nur Lisa Reichmann konnte im EInzel einen Erfolg verbuchen. Während Nyikos/König im Doppel gegen Rittberger/Weiß keine Chance hatten, waren Novotna/Reichmann nah an einem Sieg dran und hatten sogar einen Matchball. In den entscheidenden Situationen war das Glück aber auf der Seite der Gastgeberinnen, die auch dieses Doppel für sich entschieden.

Die KTV-Damen haben jetzt keine leichte Ausgangssituation. Im unteren Play-off muss man zumindest zwei Spiele gewinnen, um den Klassenerhalt abzusichern.

„Das ist sehr unglücklich für uns gelaufen. Ein bisschen Glück und die Situation wäre leichter. Wir werden aber alles versuchen, um den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen,“ ließ Team-Manager Friedrich Pessicka wissen.