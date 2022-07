Doppeltes Gold für Timon Maurer

Werbung

Dem Wörderner Kanu-Ass Timon Maurer gelang bei der U23-Europameisterschaft der Flachwasserkanuten ein richtiges Kunststück, mit dem er für ordentlich Furore sorgen konnte.

Über die olympische Distanz von 1.000 Metern ließ er die starke Konkurrenz hinter sich und durfte sich über die erste Goldmedaille bei einer Kontinentalmeisterschaft freuen. Wenig später konnte er über die 500 Meter sogar nachlegen und sich erneut Gold sichern. Mit einer starken Zeit von 1:37,652 Minuten hielt Maurer den Polen Wiktor Leszczynski auf Distanz.

Seit der Saison 2021 ist der Wörderner auf dem direkten Weg in die Weltspitze. Bei der U23-WM in Portugal erreichte er erstmals das A-Finale und landete am Ende auf dem siebenten Platz.

Seit diesem April ist Maurer auch Heeressportler. Für die kommenden Monate hat er sich hohe Ziele gesteckt. Darunter einen guten Auftritt bei der U23-WM Ende August in Ungarn.