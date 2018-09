Corinna Kuhnle kam nur mit Mühe im zweiten Anlauf weiter, Viktoria Wolffhardt hatte es zuvor mit Rang neun im Vorlauf als erste rot-weiß-rote Vertreterin geschafft. Ausgeschieden ist hingegen die Kärntnerin Antonia Oschmautz.

Kuhnle musste zittern, denn die Niederösterreicherin berührte im ersten Lauf drei Tore und landete mit +9,81 Sekunden Rückstand nur auf Rang 22. Die zweifache Ex-Weltmeisterin steigerte sich aber im zweiten Lauf und lieferte trotz einer Torberührung (zwei Strafsekunden) die drittschnellste Zeit des Tages (95,91 Sekunden). Wolffhardt startet am Donnerstag auch im Canadier.

Das K1-Semifinale geht am Freitag in Szene. Am Donnerstag sind neben Wolffhard auch Nadine Weratschnig (ebenfalls im Canadier-Einer) sowie in den K1-Vorläufen der Herren Mario Leitner, Felix Oschmautz und Matthias Weger am Start.