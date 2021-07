Am Dienstag startete im slowenischen Tacen, einem Vorort von Ljubljana, die U18-Kanu-Weltmeisterschaft. Mit dem Klosterneuburger Pauli Preisl, gibt es sogar einei heimische Medaillenhoffnung.

Das Top-Talent von den Naturfreunden Höflein geht gleich in zwei Bewerben an den Start. Am Dienstag startete der Höfleiner mit Simon Zeitlhofer und Moritz Kremslehner im Teambewerb, das Ergebnis stand jedoch erst nach Redaktionsschluss fest. Preisl war jedoch bereits im Vorfeld optimistisch: „Im Teambewerb gehen wir auf die Medaille. Wenn wir fehlerfrei bleiben, dann ist das auf jeden Fall möglich.“

Am Donnerstag startet der 16-Jährige im Slalom-Einzel in die Qualifikation. Sollte ihm diese gelingen, warten am Samstag das Halbfinale und das Finale. Obwohl er noch zu den jüngsten Startern im Feld zählt, rechnet Preisl sich auch im Einzelbewerb gute Chancen aus: „Das Ziel lautet auf jeden Fall, dass ich ins Finale komme, also in die Top Ten. Im Finale selbst ist dann natürlich alles möglich.“

Große Konkurrenz aus 16 Ländern

Die Konkurrenz jedenfalls groß, in Preisls Disziplin stehen insgesamt 69 Starter aus 16 verschiedenen Ländern am Start – Zahlen, von denen sich der Youngster aber keinesfalls beeindrucken lässt. „Die Vorbereitung war richtig gut, ich fühle mich sehr spritzig und habe auch schon zwei Europacup-Rennen gehabt, bin also im Wettkampfmodus. Ich kann mich seit Donnerstag vor Ort auf die WM vorbereiten, das ist sicher auch ein Vorteil“, so der Naturfreunde-Höflein-Kanute. Auch eine Schulterverletzung vor einigen Wochen hat er überstanden: „Jetzt passt wieder alles.“

Eine Medaille bei den Weltmeisterschaften wäre der größte bisherige Erfolg für den Klosterneuburger, dessen Formkurve bereits seit letztem Jahr steil nach oben zeigt und der auch bei den Bewerben der Erwachsenenen durchaus mithalten konnte.