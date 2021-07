Pauli Preisl fuhr gut vorbereitet zur U18-Weltmeisterschaft im slowenischen Tacen, einem Vorort von Ljubljana. In den Wochen zuvor trainierte er auf dem Wildwasserkanal auf der Donauinsel und war sogar mehrmals nach Tacen angereist, um auf der späteren WM-Strecke direkt zu trainieren. „Die Vorbereitung hat absolut gepasst. Ich war auch in den bisherigen Wettkämpfen gut unterwegs und habe mich schon sehr auf die Weltmeisterschaft gefreut,“ erklärte der junge Höfleiner.

Dementsprechend hoch waren auch seine Ziele gesteckt. Im Teambewerb wollte Preisl gemeinsam mit seinen Kollegen Moritz Kremslehner und Simon Zeitlhofer das Podium attackieren: „Im Teambewerb gehen wir auf die Medaille. Wenn wir fehlerfrei bleiben, ist das auf jeden Fall möglich.“

Am Tag des Teambewerbs zeigte die schwierige Strecke dann aber zum ersten Mal ihre Zähne. Preisl und Co. unterliefen drei Torberührungen und die Chance auf die Medaille war dahin. Am Ende musste das österreichische Trio sich mit dem zehnten Platz begnügen. „Wir hätten den Speed gehabt, um aufs Podest zu fahren, aber drei Torfehler sind einfach zu viel um ganz vorne dabei zu sein,“ so Preisl.

Zehnter Platz im Teambewerb

Der Sieg im Teambewerb ging an die Veranstalter aus Slowenien, die ihren Heimvorteil gekonnt ausspielten. „Die Strecke war technisch wirklich sehr schwierig. Die Slownenen haben das aber wirklich sehr stark gemacht und gezeigt, dass sie den Kurs gut kennen,“ erklärte Preisl nach dem Rennen.

Auch im Einzelbewerb lief es nicht nach Wunsch für Preisl. Eigentlich wollte er sich für das Finale qualifizieren. In der Qualifikation sah es noch so aus, als wäre das durchaus möglich. Ohne wirklich an die absolute Leistungsgrenze zu gehen, konnte der Höfleiner sich auf dem 15. Platz für die Halbfinalläufe qualifizieren.

Technischer Fehler kostete Finaleinzug

Nach einem technischen Fehler im obersten Abschnitt war das Rennen für Preisl aber bereits nach wenigen Fahrsekunden praktisch vorrüber. „Ich bin ein paar Zentimeter zu weit rechts in die Walze und dann hat mich die Strömung einfach gefressen. Da habe ich gewusst, diesen Rückstand kann man nicht mehr aufarbeiten.“

Damit schien auch die Konzentration nachzulassen, was weitere Fehler zur Folge hatte. Zwei weitere Torberührungen und ein verpasstes Abwehrtor unterliefen Preisl noch, sie alle waren aber nicht mehr entscheidend.

Jetzt macht Preisl eine Woche Urlaub, um sich von den jüngsten Strapazen zu erholen und die WM zu verdauen. Danach möchte er aber sofort wieder ins Training einsteigen, denn im August wartet bereits die nächste große Aufgabe auf ihn. Immerhin möchte er bei den kommenden Europacups im Spitzenfeld mithalten und auch bei der Europameisterschaft, die im August ansteht, möchte er wieder voll angreifen.