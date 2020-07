„Wenn‘s läuft, dann läuft‘s“ könnte das Motto des jungen Höfleiner Wildwasserpaddlers Pauli Preisl derzeit wohl lauten. Denn nach seinen Erfolgen bei der NÖ Landesmeisterschaft in St. Pölten und der Staatsmeisterschaft in Wien stand dieses Wochenende die österreichische Jugendmeisterschaft in St. Ruprecht ob der Mur am Rennkalender. Den Titel des besten österreichischen Jugendlichen im Kanuslalom wollte Preisl unbedingt verteidigen, immerhin war er doch schon die letzten beiden Jahre in seiner Altersklasse Bundeschampion. Doch die Vorbereitung dafür standen heuer denkbar ungünstig!

Auch Trainingsvorteil half Gegnern nicht

„Während meine härtesten Konkurrenten bereits eine Woche lang auf der natürlichen Wildwasserstrecke auf der Mur trainieren hatten können, musste ich noch die Fahrschulbank drücken und konnte erst einen Tag vor dem Wettkampf anreisen“, klagte er. Mit nur einer Trainingseinheit am Freitag ging es daher am Samstag gleich direkt ins Rennen um den Titel.

Durch die heftigen Regenfälle hatten sich die Bedingungen von Freitag auf Samstag aber grundlegend geändert, da der Wasserstand der Mur stark gestiegen war. Der junge Paddler der Naturfreunde Höflein wusste nicht so recht, ob dies nun ein Vorteil oder ein Nachteil für ihn sein würde, eines war aber klar: Auch die Gegner lernten die Fallen des Wassers am Wettkampftag neu kennen.

Unbeeindruckt von den äußeren Bedingungen spulte Preisl seinen ersten der beiden Durchgänge als schnellster seiner Klasse ab. „Mein erster Lauf war zwar fehlerfrei, aber von der Fahrzeit ist da sicher noch einiges möglich“, analysierte Preisl seinen ersten Durchgang. Im zweiten legte er dann wie angekündigt noch einmal eins drauf und attackierte mit vollem Risiko die Stangen, um seine Laufzeit aus dem ersten Durchgang nochmals zu verbessern. „Ich hab versucht, die engst mögliche Linie zu fahren“, meinte er im Ziel. Die Zeit war auch um 1,2 Sekunden schneller, aber eine Torstabberührung und eine daraus resultierende zwei Sekunden Strafe verbesserten das Ergebnis aber nicht. Für den Titel des österreichischen Jugendmeisters reichte es freilich auch heuer locker, da keiner seiner Konkurrenten an die Zeit von Preisl aus dem ersten Durchgang herankam. Den Vizemeistertitel holte sich Moritz Kremslehner vom UKK Wien vor dem Niederösterreicher Simon Zeitlhofer vom NFKC Ybbs.

„Meine Ziele an diesem Wochenende war neben dem Titel auch die Tagesbestzeit, und ohne der Torstabberührung im zweiten Lauf wäre sich die auch ausgegangen“, ärgerte sich der Youngster nur kurz, blickte lieber gleich wieder auf die kommenden großen Rennen im Europacup. „Auf die freue ich mich richtig und auf der Leistung bei den Titelkämpfen kann ich schon aufbauen“, meinte er.

Bereits am kommenden Wochenende geht es für Preisl und das Jugendnationalteam nach Slowenien zum 1. ECA-Cup der Saison.