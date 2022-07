Klosterneuburger Tischfußball-Weltmeister: „Das absolut Größte“

Werbung

Die österreichische Abordnung hat sich bei der Tischufssball-WM im französischen Nantes den prestigeträchtigsten Titel geschnappt, den es in dieser Sportart zu erringen gibt: Den Weltmeistertitel im Teambewerb.

„Mit dem Team Weltmeister zu werden, ist das absolut Größte, was du im Tischfußball erreichen kannst. Da muss einfach alles passen.“

Angeführt wurde die Mannschaft vom Klosterneuburger Jakob Heinreichsberger. Nach einem kurzfristigen Ausfall der Trainerin kam Heinreichsberger nicht nur die wichtige Rolle als Kapitän zu, sondern er musste auch kurzfristig die Rolle des Coaches übernehmen. Eine Aufgabe, die er mit Bravour bewältigte, wie das sagenhafte Ergebnis zeigt.

„Mit dem Team Weltmeister zu werden, ist das absolut Größte, was du im Tischfußball erreichen kannst. Da muss einfach alles passen,“ war Heinreichsberger noch Tage nach dem Erfolg verständlich euphorisch.

Der Klosterneuburger spielte für sein Team nicht nur als Kapitän und Trainer eine wichtige Rolle, sondern spielte auch auf der sehr wichtigen ersten Position, die oft den Grundstein für Erfolg oder Niederlage legt. Gespielt wurde nämlich im sehr ansprechenden „Race“-Format.

Dabei werden zunächst ein Einzel, dann ein Doppel, dann wieder ein Einzel und dann ein Schlussdoppel gespielt. Wenn im ersten Einzel eine Seite 10 Punkte erreicht, kommt das Doppel an die Reihe. Wenn hier ein Team bei 20 Punkten steht, kommt das nächste Einzel zum Zug. Das geht so lange, bis ein Team bei 40 Punkten hält, wobei am Ende auf zwei Punkte Unterschied gespielt wird. Dabei wird immer wieder zwischen den Tischen der beiden Mannschaften alterniert, denn diese weisen teilweise große Unterschiede auf.

Final-Duell auf Augenhöhe mit den USA

In der Gruppenphase konnte sich die heimische Auswahl gegen Italien und die Titelanwärter aus Frankreich durchsetzen. Nur gegen Kuwait musste man sich geschlagen geben und zog somit ins Achtelfinale ein. In diesem wurde das starke Team aus Tschechien mit 40:35 bezwungen und im anschließenden Viertelfinale wartete mit den Niederlanden der nächste Mitfavorit auf den Titel.

Nach zwei von fünf Begegnungen sah es nicht gut aus für die Österreicher. 20:8 führten die Kontrahenten bereits, bevor Kevin Hundstrofer die wohl beste Leistung des Turniers ablieferte und den Spieß umdrehen konnte. Am Ende konnte Österreich sich mit 41:39 in der Verlängerung durchsetzen.

Im sonntäglichen Halbfinale ging es dann wieder gegen Frankreich. Die Franzosen reagierten auf die Niederlage in der Gruppenphase und stellten in der Aufstellung etwas um. Gegen die Klasse der Österreicher, war das aber nicht genug und mit einem souveränen 40:30 zog das Team von Kapitän Heinreichsberger ins Finale ein. In diesem ging es gegen die die Sieger der letzten beiden Worldcups und die absoluten Titelfavoriten aus den USA.

Es folgte ein Duell auf Augenhöhe, dass bis zum entscheidenden Doppel auf Messers Schneide stand. Erst in diesem konnten die Österreicher sich etwas absetzen und am Ende mit einem 40:34 den Titel für sich beanspruchen.