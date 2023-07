Broncos brauchen dringend Spieler

Die Footballer der Klosterneuburger Broncos haben eine äußerst schwere Saison hinter sich, die von vielen Verletzungen und Rückschlägen geplagt war.

Bereits im ersten Spiel verletzte sich mit Brandon Humbert der beste Receiver und somit eine der wichtigsten offensiven Waffen. Nur zwei Spiele später kam es dann noch dicker und Malcolm Humbert, der Quarterback musste für diese Saison die Segel streichen.

Durch die dünne Besetzung gab es für ihn keinen wirklichen Ersatz und die Klosterneuburger mussten für die restliche Spielzeit tief in die Trickkiste greifen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Trotz der Ausfälle der beiden zentralen Spieler hielten die Klosterneuburger in den verbleibenden Spielen zumindest phasenweise gut mit, die fehlende Schlagkraft in der Offensive war am Ende dann aber doch nicht zu kompensieren, da auch die restlichen Bereiche des Kaders mit zahlreichen Verletzungen kämpften.

So musste ein Großteil der Spieler in der Offensive und der Defensive auf dem Feld stehen und durch die Doppelbelastung fehlte dann einfach der Saft, um siegreich vom Feld zu gehen.

Das Ziel wurde klar verpasst

Am Ende standen sechs Niederlagen nur zwei Siegen gegenüber. „Das angepeilte Ziel der Play-offs haben wir damit sehr weit verfehlt. Wenn du so viele Ausfälle hast, kannst du aber auch kaum etwas machen“, gestand Coach Joe Yun.

Ein schmerzhafter Tiefschlag war dann allerdings das letzte Spiel der Saison. Dieses fand nämlich gar nicht erst statt. Eigentlich hätten die Broncos daheim gegen die Vikings II antreten sollen, doch die Broncos scheiterten an der Mindestspielerzahl von 18 Akteuren. Das Spiel wurde daraufhin abgesagt und mit 35:0 für die Wiener gewertet

Jetzt sind die Broncos auf der Suche nach Verstärkung, um die Personalsorgen zu mildern. Am 9. September ist im Happyland ein „Broncos-Day“ geplant, bei dem man Interessenten für Positionen auf und neben dem Feld ansprechen möchte. Außerdem werden momentan im Hintergrund Kooperationen mit anderen Vereinen angedacht.