Schlechtes Wetter und das Heimteam als Underdog konnten die Fans der Broncos nicht davon abhalten ihr Team lautstark zu unterstützen und so kam es wieder zu einem Footballfest auf der Presslerwiese.

Die Broncos entschieden sich den Ball zu Spielbeginn zu kicken und so ihre Defensive aufs Feld zu bringen, um der Bastards-Offensive früh das Fürchten zu lehren.Eine gute Wahl, denn bereits im ersten Drive der Gäste konnte die Defensive ihre Stärken ausspielen und sich mit einer Interception den Ball sichern.

NOEN Das Laufspiel der Broncos funktionierte gegen die Bastards wesentlichbesser als gegen die Legionaries.

Die Broncos Offense erwischte zunächst einen etwas holprigen Start und mühte sich von First-Down zu First-Down, ehe man mit einem langen Pass von Malcolm Humbert auf Stefan Tschani in die Redzone der Bastards vorstoßen konnte. Komplettiert wurde der Drive schließlich durch einen Touchdown-Run von Marcel Mallin, der wenige Minuten später auch gleich seinen zweiten Touchdown für die Broncos erlaufen konnte. Nachdem diesmal auch die Extrapunktversuche gelungen sind, konnten die Broncos sich über eine 14:0- Führung und den perfekten Start in die Begegnung freuen.

Mallin erläuft zwei Touchdowns

Nach dem ersten Viertel schienen dann aber auch die Mostviertler in der Partie angekommen zu sein. Sie antworteten, indem sie ebenfalls zwei Touchdowns in Folge erzielten und auf 14:14 stellten.

Die Broncos ließen sich davon aber nicht entmutigen und zeigten, dass sie die Niederlage gegen die Legionaries gut verdaut haben. Mit einem 80-Yards-Touchdownrun stellten sich auf 20:14, was nach misslungenem Extrapunktversuch auch der Halbzeitstand war.

Das Spiel ging auch nach Wiederanpfiff spektakulär weiter. Quarterback Malcolm Humbert nahm an der eigenen Endzone die Beine in die Hand, ließ Freund und Feind hinter sich und lief 99 Yards später zu seinem ersten selbsterlaufenen Touchdown in die Endzone.

Die Gäste steckten allerdings nicht auf, sondern leisteten weiter Gegenwehr. „Sie haben noch einmal richtig gut in die Partie gefunden und nicht aufgesteck,,“ so Right Guard Thomas Bretschneider nach dem Spiel.

Die Broncos wiederum schienen in dieser Phase schon siegessicher und so kamen die Mostviertler noch einmal heran. Kurz vor Schluss, stellten die Gäste sogar auf 33:30, doch die Kraftreserven wirkten nach diesem letzten Drive endgültig erschöpft.

Zum Abschluss entschlossen sich die Bastards für einen normalen Kick-off anstelle eines Onside-Kickcs, der ihnen vielleicht noch eine Chance auf weitere Punkte gebracht hätte. „Ich war schon etwas verwundert, da wir einen Oneside-Kick erwartete hätten“, erklärt Bretschneider.

So konnten die Broncos das Spiel abknien und sich über den ersten Sieg der Saison freuen. „Wir waren fokussierter als in der ersten Partie und konnten wirklich an unsere Leistungsgrenze gehen“, freute sich Bretschneider.