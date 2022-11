Judokas mit starker Platzierung nach erster Bundesliga-Saison

Werbung

Nachdem das junge Team bestehend aus Kämpferinnen der Judo Union Klosterneuburg und der Galaxy Tigers nach einer sensationellen ersten Runde auf Kurs in Richtung Podest waren, wurde am Wochenende die zweite und somit auch letzte Sammelrunde in der Damen-Bundesliga ausgetragen.

Schwere Vorzeichen: zahlreiche Ausfälle

Die Vorzeichen für die jungen Judokas aus Klosterneuburg und Wien waren allerdings nicht optimal. Ganze sechs von insgesamt 15 Kadermitgliedern konnten verletzungs- oder krankheitsbedingt nicht antreten und somit wurde nicht das ganze Potenzial das in dem Team steckt ausgeschöpft. Dennoch wurde in der ersten Begegnung des Tages ein Sieg erkämpft.

Durch Siege von Maya Kochauf, Katja Gadermaier, Helene Schrattenholzer und Anika Schicho setzte „Galaxy Klosterneuburg“ wie das Kooperationsteam genannt wird sich mit 4:2 gegen das Team Steiermark durch.

Besonders erfreulich an diesem Sieg: Anika Schicho, die seit Jahren mit hartnäckigen Schulterbeschwerden zu kämpfen hatte und zuletzt lange Zeit ganz ausfiel meldete sich mit ihrem Sieg eindrucksvoll auf der Matte zurück. „Das war für mich als Trainer einer der vielen schönen Momente an dieser Saison“, lässt Obmann Robert Haas wissen.

Das war es dann aber schon mit den Siegen für das Kooperationsteam. Im zweiten Duell des Tages ging es gegen das UJZ Mühlviertel. Vanessa Buxbaum und Helene Schrattenholzer konnten zwar Teilerfolge verbuchen, am Ende musste man sich aber denkbar knapp mit 2:4 geschlagen geben. Das Unentschieden wäre durchaus in Reichweite gewesen.

Ein ähnliches Bild ergab sich auch im direkten Duell gegen die späteren Vizemeisterinnen aus Bischofshofen. Buxbaum und Schrattenholzer konnten ihre Kämpfe erneut gewinnen, doch Kochauf, Seiz, haager und Schicho mussten teils knappe Niederlagen hinnehmen, wodurch auch diese Begegnung mit 4:2 an die Konkurrenz ging. Im letzten Duell der Saison musste die heimischen Kämpferinnen sich dann auch gegen Flachgau-Burgkirchen knapp mit 4:2 geschlagen geben.

Haas: Ziele erreicht. Auch nächstes Jahr am Start

„Als Trainer sehe ich natürlich, dass sogar noch mehr möglich gewesen wäre. Etwas Glück und wir stehen am Ende sogar am Podest. Aber unsere Ziele, die wir uns vor der Saison gesteckt haben. Nämlich nichts mit dem Tabellenende zu tun zu haben und die Favoriten zu ärgern, haben wir auf jeden Fall erfüllt. Wir können stolz auf diese Saison sein und wir werden auch nächstes Jahr am Start sein“, so Robert Haas.