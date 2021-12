Historischer Erfolg für Rollstuhlbasketball-Nationalteam

Dem Nationalteam ist bei der Europameisterschaft in Madrid ein historrischer Erfolg gelungen. Mit dabei waren gleich fünf Spieler der Sitting Bulls. In einer clever gespielten Gruppenphase war das Ziel der österreichischen Auswahl eigentlich sich eine gute Ausgangslage für das Kreuzspiel zu schaffen. In diesem würde nämlich die Entscheidung über den Einzug in die Top Acht und somit auch die Entscheidung über den Verbleib in der obersten Gruppe fallen.

Da die Türkei aufgrund mehrerer Coronafälle ihr Turnier aber abbrechen musste, wurde das letzte Gruppenspiel plötzlich zur großen Chance. Mit einem Sieg wäre das Team direkt im Viertelfinale und der Klassenerhalt schon früher als erwartet gesichert. Das Spiel war dann an Spannung kaum zu überbieten, denn beide Teams wussten um die Bedeutung der Partie. Österreich legt in den ersten beiden Abschnitten mächtig vor und setzte sich bis zur Halbzeit auf 35:22 ab.

Im dritten und vierten Viertel wurde Israel aber immer stärker und im Endeffekt brauchte das Team rund um Kapitän Matthias Wastian fast die gesamte Führung auf. Israel hatte beim Stand von 57:56 für Österreich sogar noch den letzten Wurf, konnte diesen aber nicht mehr verwerten.

Wastian ist mit der Leistung des Teams richtig zufrieden: „Wir sind grandios ins Spiel gestartet und haben uns Gott sei Dank sehr früh einen Polster schaffen können.“ In der anschließenden KO-Phase ging es zunächst gegen den Gruppensieger der anderen Gruppe, das Team aus Deutschland. Mit 52:98 für Deutschland gab es in diesem Spiel erwartet wenig zu holen.

Im nächsten Spiel gegen Polen wäre mit einem Sieg sogar nicht die Qualifikation für die Weltmeisterschaft möglich gewesen. Zwei verpatzte Viertel machten aber einen Strich durch die Rechnung der Österreicher, die zur Halbzeit mit 19:32 zurücklagen. In der zweiten Halbzeit kann das Team von Trainer Malik Abes zwar mit Polen mithalten, das Spiel aber nicht mehr umdrehen. Nach einer Niederlage gegen Spanien im letzten Spiel beendet Österreich die EM auf dem dennoch ausgezeichneten achten Platz.