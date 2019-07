2017 war Dominik Wychera zuletzt beim Xterra Frankreich am Start und konnte mit einem elften Platz ein respektables Ergebnis vorweisen. Ziel war es diesmal, das Ergebnis von 2017 zu unterbieten, also die Top-10 zu knacken. Über diesem Vorhaben schwebte aber bereits vor dem Start ein großes Fragezeichen.

Zuletzt war der Klosterneuburger im Mai in Italien am Start, doch aufgrund eines Infekts musste er seither pausieren und sogar das Training für vier Wochen aussetzen. Keine guten Voraussetzungen also. „Natürlich muss man sich ein Ziel setzen, aber die Top 10 waren nicht realistisch. Spaß haben und ins Ziel kommen, war das richtige Motto diesmal“, gab der Triathlet nach dem Rennen preis.

„Auf dem Rad war der Spaß schnell vorbei“

Zusätzlich erschwerend kam hinzu, dass mit 40 Profis ein extrem starkes Starterfeld in Frankreich antrat und die Schwimmdistanz mit 1.700 Metern um ein ordentliches Stück länger war, als Wychera sich das gewünscht hätte. Die Bikestrecke war allerdings anspruchsvoll und hatte ebenfalls Überlänge, was dem starken Radler Wychera eigentlich in die Karten hätte spielen sollen.

Der Start ins Rennen verlief für den Klosterneuburger dann zunächst gut. „Ich fühlte mich trotz der langen Schwimmdistanz unerwartet gut als ich aus dem Wasser kam. Auf dem Rad war der Spaß aber schnell vorbei“, schildert Wychera.

Position um Position ließ er auf der Radstrecke liegen, auf der er sonst seine Gegner dominiert und sich für eine gute Position vor dem Laufbewerb in Stellung bringt.

Auch auf der Laufstrecke erging es ihm nicht besser. „Mein Ziel war es nur noch zu finishen“, gestand der Modellathlet leicht geknickt, weiß aber auch, dass nach einer solchen Pause der Formaufbau gar nicht stimmen kann: „Der Infekt kostete viel Energie und auch das fehlende Training wirkt sich aus.“