Sportlerwahl biegt auf die Zielgerade

Lisa Zderadicka: Mit den BK Duchess gewann Zderadicka in der letzten Saison alles, was es zu gewinnen gab. Sie war dabei eine der wichtigsten Spielerinnen der Duchess. Aktuell führt sie die BK-Damen weiterhin von Erfolg zu Erfolg in der Superliga und im Cup.

Eva Nyikos: Dass die KTV-Damen den Klassenerhalt in der Bundesliga so souverän geschafft haben, war auch der Verdienst von Eva Nyikos. Sie entschied alle ihre Einzelbegegnungen für sich und legte so den Grundstein für den Erfolg der Klosterneuburgerinnen.

Marie-Theres Michelitsch: Mit dem Damenteam der Indians sicherte sich Michelitsch 2021 den Staatsmeisteritel. Sie spielte in der Offensive und der Defensive eine zentrale Rolle und holte bei der WM sogar Bronze mit dem Nationalteam.

Katja Gadermaier: Das nächste Nachwuchstalent der Klosterneuburger Judokas. Katja sicherte sich gegen wesentlich erfahrenere Gegnerinnen den Vizestaatsmeistertitel in der Klasse bis 52kg und wurde ins U21 Nationalteam der Damen einberufen.

Sandra Schauer: Sandra Schauer lieferte 2021 eine wahre Leistungsexplosion ab und knackte Vereinsrekorde am fließenden Band. Mit ihren starken Zeiten über die verschiedensten Distanzen hat sie sich im nationalen Spitzenfeld etabliert.

Florian Frages: Bereits seit 2012 kickt Florian Frages ohne Unterbrechung für Klosterneuburg. Er stand 2021 in jedem Spiel für den FC Klosterneuburg auf dem Platz und ist aus dem Team nicht wegzudenken.

Valentin Bauer: Valentin Bauer konnte auch 2021 voll überzeugen. Er ist eine wichtige Stütze für sein Team und bringt immer die notwendige Energie mit. Dafür wurde er auch 2021 wieder ins Nationalteam einberufen.

Malcolm Humbert: Der junge Quarterback der Klosterneuburg Broncos hat in der jüngsten Saison einen großen Schritt gemacht. Er war das absolute Herzstück der Klosterneuburger Offensivabteilung und ist zu einem Führungsspieler gereift.

Robert Glaser: Auch in diesem Jahr wuchs die Medaillensammlung des Klosterneuburgers weiter an. Seine Meistertitel im Halbmarathon und Marathon in der M50 sind die größten Erfolge unter seinen 19 Siegen in diesem Jahr.

Sebastian Wolf: Als Anführer der gefürchteten Defensivabteilung der Indians hatte Wolf wieder großen Erfolg am Staatsmeistertitel der Klosterneuburger und war auch beim fünften Platz des Nationalteams bei der WM dabei.