Basketball: Eine Partie als Werbung für das Damen-Nationalteam

Was das Österreichische Damennationalteam am Sonntag in den gut gefüllten Hallmanndome zauberte, kann man nur als gelungene Werbung für das Damennationalteam bewerten.

Nach einer intensiven Vorbereitung auf die Begegnung im Rahmen der EM-Qualifikation zeigte das Team von Teamchef Hubert Schmidt sich im Vergleich zum letzten Nationalteamfenster stark verbessert und revanchierte sich für die letzte hohe Niederlage gegen Dänemark.

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit setzte sich Dänemark nach der Pause etwas ab, doch mit einem fulminanten Schlussviertel machten die Österreicherinnen das Spiel wieder spannend und setzten sich am Ende sogar mit 66:63 durch.

Gelungenes Debüt für Wildbacher

Michi Wildbacher von den BK Duchess war als einzige Spielerin aus Klosterneuburg am Start. Sina Höllerl war auf Abruf, bekam aber noch keine Chance. Für Wildbacher war es das Debüt im Nationalteam, da sie bei den letzten beiden Spielen verletzt aussetzen musste.

Sie konnte von der ersten Minute weg überzeugen und war mit viel Energie in der Defensive und neun erzielten Punkten eine der wichtigsten Spielerinnen für die heimische Auswahl.

„Meine Rolle vor allem auch meine Arbeit in der Defense um anderen eine Verschnaufpause zu geben und in der Offensive den Ball laufen zu lassen“, blieb Wildbacher nach dem Spiel bescheiden.

„Das war als Damencoach sicher das schönste Match bisher, heute bin ich wirklich den Tränen nahe“, war Teamchef Hubert Schmidt sichtlich gerührt.