Ein Team mit Klasse

Sie haben es wieder geschafft! Die Sitting Bulls aus Klosterneuburg setzten sich auch im dritten Spiel der Finalserie gegen die FlinkStones aus Graz durch und schnappen sich damit den insgesamt sechzehnten Meistertitel, den elften in Serie. Die Saison der Sitting Bulls war keine leichte. Immer wieder war das Team von Coach Andreas Zankl von zahlreichen Ausfällen geplagt, nur selten konnte die Mannschaft ihr ganzes Potenzial ausspielen und der Coach haderte nach so mancher Partie mit seiner Mannschaft.

Die Finalserie war dann die spannendste seit Jahren. Die Grazer brachten die Sitting Bulls immer wieder an den Rand einer Niederlage und im dritten Spiel retteten die Bullen sich mit Ach und Krach in die Overtime, in der sie sich dann den Titel sicherten.

Da mag mancher Beobachter von Glück sprechen. Im Endeffekt ist es aber eine der Eigenschaften, die Mannschaften mit Klasse auszeichnen, wenn man in den entscheidenden Phasen noch einen Gang hochschalten kann.