Die Höfleinerin Corinna Kuhnle hat am Samstag beim Weltcup der Wildwasser-Slalom-Kanuten im slowenischen Tacen den Bewerb der Kajak-Einer gewonnen und sich wenige Wochen vor der WM in toller Form präsentiert. Die 31-Jährige setzte sich an der Stätte ihres vorjährigen EM-Triumphs 1,07 Sekunden vor Weltmeisterin Jessica Fox (AUS) und 5,16 vor ihrer ebenfalls fehlerfrei gebliebenen Landsfrau Viktoria Wolffhardt aus Tulln durch.

„Ich freue mich riesig über diesen Sieg, weil ich im Weltcup zwar schon oft am Podest war, aber es für ganz oben bislang erst einmal gereicht hatte. Der Kurs war wirklich schwierig. Den oberen Teil habe ich nicht ganz sauber erwischt, aber der zweite Streckenabschnitt war richtig gut von mir“, erklärte Corinna Kuhnle, die in der Gesamtwertung nun hinter der Australierin Fox bereits Zweite ist. Aber obwohl es bei der letzten Weltcup-Station nächste Woche im spanischen La Seu die doppelten Punkte gibt, liegt Fox mit 235 Punkten wohl uneinholbar in Führung.

Kuhnle unterstrich mit dem Weltcup-Sieg einmal mehr, wie wohl sie sich in den Gewässern von Tacen fühlt. In Slowenien holte die 31-Jährige nicht nur im Vorjahr EM-Gold, sondern krönte sich an gleicher Stelle auch 2010 zur Weltmeisterin. Viermal stand Kuhnle im Weltcup in Tacen am Podest.

Für Kanadier-Europameisterin Wolffhardt war es als Dritte das erste Weltcup-Podest im K1. „Der erste Teil des Rennens war super, unten ist mir aber die Kraft ausgegangen, weil ich ein bisschen verkühlt bin. Wichtig ist, dass ich mich für den C1 morgen gut erhole, dann werde ich voll angreifen“, meinte die Tullnerin. Doch wegen Hochwassers sind alle für Sonntag angesetzten Läufe abgesagt worden, womit die Ergebnisse der Qualifikation am Freitag zählen. Für Wolffhardt bedeutet das im Canadier Einer Platz fünf.