Starker Auftritt in Kolin

Robert Glaser und Klaus Kohout vom LC Just4Fun wurde eine große Ehre zuteil. Sie wurden ins Masters-Nationalteam einberufen und durften Österreich bei einem 5-Länderkampf im tschechischen Kolin vertreten.

Dort erwartete die Masters-Athleten im Alter zwischen 35 und 90 Jahren ein wunderschönes Stadion neben der Elbe, umgeben von einem Wald. Robert Glaser bedanke sich gleich mit einem neuen niederösterreichischen Landesrekord in der Klasse M55 über 5000m in tollen 17:16,22 min. Er verbesserte den 12 Jahre alten Rekord von Martin Köhler (17:29,50) damit klar und erzielte in dem 12-Mann starken Läuferfeld den dritten Platz. Klaus Kohout zeigte mit einem sechsten Rang in 18:48,98 min eine Steigerung und führt momentan die M60-Bestenliste in Österreich an. Beide Läufer wurden durch einen schnellen Beginn (Glaser lief den ersten km in 3:19min) überrascht, fanden dann aber schnell bei schwülem und windigem Wetter ihren eigenen Rhythmus. Beiden zeigten sich von der guten und stimmungsvollen Organisation angetan und trugen auch wesentlich dazu bei, dass Österreich knapp vor Ungarn den zweiten Rang belegte. „Es war uns eine Ehre, für Österreich starten zu dürfen, und wir haben das momentan maximal Mögliche aus uns herausgeholt“, meinten beide Läufer einstimmig.