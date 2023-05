Sixers mit dem Rücken zur Wand

Der Auftakt der Landesliga-Finalserie zwischen den BK Sixers und den Baden Black Jacks verlief absolut nicht nach den Wünschen der Klosterneuburger. Die Truppe von Coach Ludwig Rabl konnte nicht an die starken Leistungen der Semifinalserie gegen Deutsch-Wagram anschließen und kam in Baden ordentlich unter die Räder. Bereits im ersten Viertel setzte sich Baden immer wieder leicht ab, die Sixers hielten sich mit kurzen Runs aber in der Partie und bei 26:22 für Baden ging es in die erste Viertelpause.

Vorentscheidung schon im zweiten Abschnitt

Im zweiten Abschnitt nahm das Unheil aber seinen Lauf. Die Black Jacks eröffneten mit zwei Dreipunktern und erwischten die Sixers damit eiskalt. Die Hausherren bauten ihren Vorsprung zur Halbzeit bereits auf 52:40 aus. Ein ähnliches Bild ergab sich im dritten Abschnitt. Baden zog auf 19 Zähler davon, die Sixers kämpften sich zurück, das letzte Wort hatten aber stets die Black Jacks, die mit einem klaren Vorsprung von 73:58 ins Schlussviertel gingen. In diesem war bei den Klosterneuburgern dann die Energie draußen. Während die Sixers nur zehn Punkte erzielten, zog Baden auf 93:68 davon und setzte sich schlussendlich verdient durch.

Sixers-Coach Ludwig Rabl war dementsprechend sauer: „Wir haben in den letzten Jahrzehnten schon das eine oder andere peinliche Spiel abgeliefert, aber selten war eines davon so peinlich wie dieses.“Die Statistik zeigt deutlich, wo die Probleme lagen. Nur 13 Defensivrebounds und 14 Stück in der Offensive, sind für ein Finalduell schlichtweg zu wenig. Mit nur 15 Fouls ließen die Sixers auch die notwendige Härte vermissen. Wirklich entscheidend dürften aber die vielen Ballverluste gewesen sein. Sagenhafte 32 Turnover leisteten sich die Klosterneuburger.

„Wir haben außerdem zu eigensinnig gespielt. Anstatt unseren Scorern den Ball zu geben, hat es jeder einmal versuchen müssen. So dürfen wir uns im zweiten Spiel nicht präsentieren, sonst wird Baden in unserer Halle Meister“, so Rabl.

Bereits am Donnerstag steigt das zweite Spiel der Serie ab 18 Uhr im Happyland. Die Sixers müssen dieses Spiel bereits gewinnen, sonst wandert der Titel nach Baden. Gelingt den Klosterneuburgern ein Heimerfolg, dann steigt am Sonntag ab 19 Uhr in Baden das Entscheidungsspiel um den Meistertitel. Wer die Sixers kennt, weiß, dass dieses Team mehr im Tank hat, als am Samstag gezeigt wurde und man mit einer intensiven Reaktion der Mannschaft rechnen darf.